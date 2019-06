Gobernador Urquizu pide disculpas, pero no admite acoso a una mujer

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, pidió disculpas este lunes a los sectores sociales y a las mujeres por el supuesto acoso a una mujer, según se revela en un vídeo por las redes sociales y calificó el hecho de “error humano”, aunque dijo también que con el tiempo se sabrá si fue cierto o no ese presunto hecho.

Urquizu calificó de una guerra sucia de sus detractores sobre este hecho, que en su criterio puede ser cierto y denunció que con eso le acusan fácilmente para denigrarlo como persona en medio de las campañas políticas.

“Tengo familia, esposa, niños, a nivel familia queremos decirle mil disculpas a mi familia, a todos los sectores sociales quienes tal vez se sienten ofendidos”, aseguró, en conferencia de prensa.

Urquizu agregó que este tipo de denuncias y calumnias no son muy buenas y como gobernador aún duda de la veracidad de ese video, pero al mismo tiempo admite que como personas pueden cometer errores porque “como hombres somos humanos”.

Aseguró que con esas denuncias no podrán destruir su familia, pese a las arremetidas políticas su hogar seguirá intacta.

Por su parte el líder y empresario político, Samuel Doria Medina, pidió a Urquizu que deje el cargo y que la disculpa pública no es suficiente. “El caso del gobernador de Chuquisaca es patético y lo mínimo que debería hacer es disculparse e irse a su casa por respeto”, aseguró en Sucre.

Ministro pide "no exagerar"

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, considera "demasiado exagerado" plantear un proceso judicial por acoso sexual a su correligionario gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu.

"Quizás no llegue para un proceso, no hay que ser tampoco demasiado exagerado, si es una situación lamentable y algún dicho de alguna autoridad. Yo me sumo a esta solicitud respetuosa de que se disculpe para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a generar", declaró Arce, según declaraciones a la red RTP, recogidas por la agencia ANF.

En un video que circuló la pasada semana se puede ver a Urquizu que da de palmadas a una mujer cuando ésta se encontraba bailando de espaldas a la autoridad departamental.