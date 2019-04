Gobernación de Chuquisaca defiende al magistrado acusado de golpear a su esposa

La Directora de Igualdad de Oportunidades de la Gobernación de Chuquisaca, Esperanza Guevara, defendió el regreso del magistrado Orlando Ceballos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuestionado por haber sido acusado de golpear a su esposa y cuyo caso se resolvió a través de un trámite de conciliación judicial.

“El magistrado Orlando Ceballos tiene la total libertad, funcionalidad, de acuerdo a la Ley y por retractación de la víctima, para que pueda asumir su trabajo correspondiente”, dijo Guevara, según señala un reporte de la red Erbol.

Guevara explicó que la Ley 348 establece con claridad la figura de la conciliación por lo que el caso debe cerrarse.

Legisladoras del oficialismo y la oposición pidieron públicamente la renuncia de Ceballos debido a que consideran que la retractación de la víctima no es garantía de que no siga existiendo violencia y que un servidor público implicado en un caso de este tipo no puede ser parte del Tribunal Constitucional.

La esposa de Ceballos solicitó el martes que se extinga la causa, acogiéndose al artículo de la Ley 348 que le permite conciliar por única vez. Un juez debe tomar una decisión al respecto.

Puedes leer: