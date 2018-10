Gobernación: Amalia faltó a la ética y Patzi no tiene celos de Mesa

La Gobernación de La Paz explica por qué echó a Amalia Pando de radio Líder. El responsable de Comunicación y director de ese medio de comunicación estatal, Edgar Ramos, asegura que la periodista faltó a la ética y que Félix Patzi no tiene celos del expresidente y ahora candidato del FRI, Carlos de Mesa, que fue entrevistado ayer por 'Cabildeo', razón para que se rompa el contrato entre la emisora y ese grupo de trabajo.

"El accionar de Amalia Pando no fue ético. Ella tienen derecho a tener preferencia política, pero no a utilizar un medio de comunicación para expresar eso de manera frontal (...) No hay celos, no, solamente hay dudas de por qué un programa de radio fue puesto a servicio de un partido político y de un candidato", explicó el responsable en entrevista con EL DEBER.

Anoche, de forma sorpresiva, la Gobernación decidió romper el contrato que tenía con 'Cabildeo', tras la entrevista que le realizaron a Mesa. Desde este miércoles, el programa solo sale por redes sociales y su sitio en internet.

"La hemos defendido en momentos muy críticos, al igual que ella, nosotros hemos recibido amenazas de muerte, sin embargo, se han incurrido en errores de forma y de fondo, el hecho de invitar desde su programa a escuchar otras radios, eso nos pareció muy desconsiderado, segundo que oyentes reclamaban la presencia de Amalia en la radio y tenían sus reparos en escuchar a Roxana Lizárraga y lo último fue que la radio del Estado no puede estar al servicio de un partido político y menos de un candidato con nombre y apellido", argumentó Ramos.

El funcionario defendió la decisión asumida. "Hemos actuado como teníamos que hacerlo en el momento oportuno. Los comentarios son respetados, pero los que hemos hecho prensa hace 20, 30 años, como es mi caso, sobemos lo que hacemos", acotó.

Hoy Amalia señaló que la decisión de echar a su programa de radio Líder sepultó políticamente las aspiraciones presidenciales de Félix Patzi. Lo llamó un "dictadorzuelo" y lo comparó con Evo Morales.