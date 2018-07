La presentadora de televisión Giovanna Chávez negó la validez de la orden de aprehensión emitida en su contra y la de su esposo Wally Zeballos porque el denunciante ya desistió, luego de que esa información circulara en redes sociales y fuera replicada en varios medios de prensa.

Chávez explicó que su padre Guido Chávez, de 90 años, cuidó la casa de su tía por 40 años y luego sus hijos decidieron echarlo. Ante esa decisión, Giovanna inició un trámite de usucapión porque vio injusto el accionar. Tras 12 años del proceso legal, ganó el juicio y ahí aparece otra hija de Guido interesada en el inmueble que había pasado a ser de su propiedad.

Te puede interesar:

“Consuelo Chávez inicia una denuncia en enero, en mayo nos enteramos del proceso porque estaban notificando a Wally en una vivienda donde ya no vive. Obviamente, no nos enteramos que teníamos que comparecer, el caso avanzó y se emitió la orden de aprehensión”, explicó Giovanna Chávez, el martes en una entrevista en No Mentirás.

La esposa del vocalista de PK2 aclaró que corrió con todos los gastos del trámite de usucapión con el consentimiento de su padre y hermanos y luego la vivienda fue transferida a su esposo por voluntad de su padre.