García ve complicaciones sin dos tercios y que se 'ralentizó' el apoyo a Evo

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó la mañana de este martes que habrá una gestión "complicada" si es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no logra dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las elecciones del 20 de octubre y admitió que el respaldo a Evo Morales sube, pero lentamente.

"Lo que está en juego es si tendremos o no dos tercios, si tendremos o no el control en el Senado (...) Una gestión más complicada porque los dos tercios te permiten elección de autoridades, no es una cosa muy grave, pero te complica la gestión porque tienes que entrar en componendas con las otras fuerzas políticas, pero creemos que una buena gestión de Gobierno, teniendo mayoría absoluta en ambas cámaras ya está garantizada, por eso todos nuestros esfuerzos están destinados a garantizar esos dos tercios que permitan una gestión eficiente", manifestó la segunda autoridad nacional en entrevista con Bolivision.

Explicó que los incendios que devastan la Chiquitania ocasión que la tendencia electoral creciente del presidente Evo Morales sea más lenta, aunque ratificó que la tendencia es clara y que la competencia se centra más entre quién será segundo, si Óscar Ortiz o Carlos Mesa.

"Le voy a confesar algo, creo que tanto Carlos Mesa como Óscar Ortiz, esas personas que tanto nos atacan, en cierta medida son funcionales al MAS, porque ninguno de ellos ha sido capaz de proponerle al pueblo un proyecto alternativo de Estado, economía y de sociedad, esa su limitación hace que en el fondo esos dos partidos se muevan alrededor del proyecto que propone el MAS", manifestó.

García Linera admitió que no están contentos ni satisfechos ante los resultados que arrojan algunas encuestas, pero aseguró que siempre existe un voto que siempre favorece al oficialismo en el área rural y un apoyo "escondido" popular en las áreas urbanas.

"Cada elección es diferente, se presentan circunstancias y adversidades de distinta calidad, pero pese a toda la campaña adversa, es sorprendente que arranquemos la campaña con ese 37 por ciento que mencionan, que, si se lo convierte en votos válidos, sin nulos, blancos e indecisos se distribuyen de forma igual, se habla de una intención de voto de un 50 por ciento", detalló el vicepresidente.

