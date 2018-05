"Tienen miedo a las 70.000 millones de neuronas que están trabajando a mi cerebro", afirmó anoche el vicepresidente, Álvaro García Linera, a tiempo de desafiar a un debate a Jaime Paz Zamora, Carlos Mesa, Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.

La autoridad, en entrevista con 'No Mentirás', aseveró que "la derecha es casi por definición intelectualmente mediocre. Por lo general las personas inteligentes son de izquierda", a la par de explicar que el jefe de Estado, Evo Morales, no debate porque no tiene tiempo para eso.

"Cara a cara, debatamos de economía, debatamos de socióloga, de filosofía, de crecimiento, de deuda, se salen corriendo. Que me vengan los cinco expresidentes, para no abusar a cada uno de ellos por separado", agregó la segunda autoridad nacional.

Ayer el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, publicó un video en su cuenta en Twitter, en el que dice: "no me voy a callar, no me callé defendiendo el 21 F y no me callo ahora. Presidente, yo creo que es mejor invertir en oportunidades y en salud, usted cree que es mejor gastar en palacios, de la cara y hablemos de frente".

Otra autoridad que pidió debatir con opositores es la ministra de Comunicación, Gisela López, que dijo: "ante lo inútil de su campaña de mentiras, Oscar Ortíz y Doria Medina insultan y atacan cobardemente en RRSS. Doria Medina pide debate. Esta ministra los desafía a debatir a ambos. Den la cara. Debatamos ante el país: separatismo, mochilas de Leyes, narcovínculos y privatizaciones" (sic).