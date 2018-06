El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, admitió este sábado que le "da rabia" la irrupción de activistas del "Bolivia Dijo No" a diferentes escenarios y los comparó con "el borracho de la esquina (que) se entra a tu casa".

Durante un acto realizado en el Coliseo de la Coronilla de la ciudad de Cochabamba, García Linera cuestionó las protestas que la oposición protagonizó en varios escenarios durante la realización de los Juegos Suramericanos en esa capital para recordar que la mayoría de la población dijo no a la reelección del presidente Morales.

Aseguró dijo que el accionar de los opositores se parece a la de un borracho que irrumpe en una fiesta familiar para insultar. "Viene el borracho de la esquina, se entra a tu casa, te lo patea la comanda y te insulta (...) Cuando hemos celebrado los juegos Odesur han venido a insultarnos, eso han hecho. Da rabia", lamentó.

Dijo que quienes critican al Gobierno son "envidiosos y resentidos" expresan a quienes "no quieren que Chile devuelva el mar" y están prestos "a vender la patria antes que un campesino logre algo a favor del pueblo".

También puedes leer:

Exhibió recortes de prensa que, según dijo, testimonian que los opositores de hoy en el pasado estaban en contra de la educación gratuita, la construcción de hospitales y la entrega de tierras a los campesinos.

"Somos la mayoría que amamos a Bolivia, que decimos sí Bolivia, sigue adelante, queremos producir más, queremos más riego para generar más recursos, queremos que nuestros hijos vayan al colegio, a la universidad y que tengan trabajo", aseguró.

Según García Linera quienes lanzan la consigna del "Bolivia dijo No" se resisten al progreso, a la industrialización, al mejoramiento de los servicios de salud y educación y al avance de Bolivia.

"Acaso diciendo 'no' producimos, qué propuesta tiene la derecha: 'no'; qué quieres para Bolivia: 'no'; qué quieres para el pueblo: 'no'; eso dicen" cuestionó y aseguró que "Bolivia no se construye con resentimiento".

"Los 'No' no son Bolivia, son los anti-Bolivia" sentenció y advirtió que de continuar las provocaciones del "Bolivia dijo No" el pueblo sabrá organizarse y defenderse.