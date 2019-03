García: 'No estamos dispuestos a aceptar que destruyan Bolivia'

El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó este jueves que la clase trabajadora del país no permitirá que opositores "destruyan" Bolivia. "Otra vez vienen peligros", afirmó durante inauguración del XVII Congreso Nacional Ordinario de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, que se realiza en Pando.

"No estamos dispuestos a aceptar que destruyan Bolivia. No estamos dispuestos a que unos 'tarajchis', que no hicieron nada cuando gobernaron, ahora quieran destruir este nido cálido que hemos construido para todos los bolivianos", dijo.

Manifestó que hoy el país ya no pide limosna de la comunidad internacional y reprochó que existan candidatos que pretendan acabar con el rentismo. Destacó los proyectos que el Gobierno emprendió con los recursos de la nacionalización del gas, como las plantes de urea y amoniaco.

"No es tiempo de 'tarajchis', no es tiempo de lagartos, no es tiempo de vendepatrias, no es tiempo de destructores de la dignidad de Bolivia, es tiempo del casco de trabajador, es tiempo de juventud esforzada, un tiempo de hombres y mujeres del campo que ya no son discriminadas, de profesionales y de un pueblo que se siente", explicó García Linera.

Insistió en que políticos de la oposición "quieren volver para destruir Bolivia, la quieren convertir en un país mendigo, cuando hemos demostrado que Bolivia no es sufrida, donde hay gente trabajadora".

Te puede interesar: