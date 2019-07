García Linera y Gustavo Pedraza analizarán encuestas de EL DEBER

Con un gran despliegue técnico y humano, el Grupo El DEBER presentará hoy la primera gran encuesta nacional de intención de votos en un programa especial de Usted Elige, que será transmitido a partir de las 20:00 por EL DEBER Radio y las plataformas digitales del Diario Mayor. Además, mañana, habrá una publicación especial en la edición impresa. Los candidatos a la Vicepresidencia del Estado Álvaro García Linera, del MAS, y Gustavo Pedraza, de Comunidad Ciudadana, participarán del programa como invitados especiales para que comenten sobre los estudios de opinión, realizado por CIES-Mori, que se aplicó en las nueve capitales de departamento, más El Alto; las principales ciudades intermedias del país y poblaciones rurales. José Luis Galvez, representante de la empresa, explicará al encuesta. El candidato del MAS y aspirante a la reelección intervendrá a través de un enlace desde su domicilio, en la ciudad de La Paz, mientras que el compañero de fórmula de Carlos Mesa asistirá a los estudios de EL DEBER Radio, ubicado en el segundo anillo y avenida San Aurelio.

El representante de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, también fue invitado a participar, pero se excusó de asistir al programa, que también será transmitido al vivo por la página www.eldeber.com.bo; además de Twitter, Facebook live e Instagram.

Según los voceros del equipo de campaña de alianza de Demócratas, el candidato no puede comentar encuestas de intención de voto por razones estratégicas. No obstante, delegados de la alianza política gestionaron la participación del jefe nacional de campaña, Vladimir Peña, o de uno de sus postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el espacio estaba reservado para la presencia de presidenciables o de los vicepresidenciables. Ortiz no puede delegar a su acompañante de fórmula, Edwin Rodríguez, porque renunció a su candidatura.

Analistas

El especial de Usted Elige radio será transmitido a partir de las 20:00. En el primer bloque habrá un análisis de la coyuntura electoral y de las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa. Para esta ocasión se contará con la participación del abogado constitucionalista y analista político José Luis Santistevan.

En criterio del especialista, este tipo de programas contribuyen para que los ciudadanos estén mejor informados sobre las elecciones generales convocadas para el 20 de octubre. Este proceso comicial es considerado por algunos candidatos y expertos electorales, como el más importante de los últimos 14 años.

“Este es un valioso aporte a la democracia y para el país. Estos programas permiten llegar con información de primera mano a los ciudadanos, tomando en cuenta que existe un alto número de personas que no ha tomado una decisión”, dijo Santistevan. La difusión de las encuestas está prevista para las 21:45, aproximadamente. Para los comentarios de los resultados fueron convidados la comunicadora Maggy Talavera, periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios nacionales e internacionales, y el especialista en estrategia política Walter Chávez, que dirigió las campañas presidenciales del Movimiento Al Socialismo entre 2005 y 2014.

Despliegue

Para la transmisión del programa Usted Elige a través de la radio, las plataformas digitales y la edición impresa del lunes 22, el Grupo EL DEBER dispondrá de más de 20 profesionales en diferentes áreas.

Para seguirlo, se podrá sintonizar la Radio EL DEBER, 103,3 FM en Santa Cruz de la Sierra; seguir el portal noticio www.eldeber.com.bo; la web de la radio, eldeberradio.com, o las fanpage del Diario Mayor en Facebook, Twitter e Instagram. Está programada la participación de más de una docena de periodistas, en su mayoría en la redacción central de Santa Cruz y habrá también comunicadores en la ciudad de La Paz.

Asimismo, está contemplado el trabajo de especialistas en infografías, redactores de la página digital, expertos en redes sociales, fotógrafos, operadores de radio, camarógrafos y diseñadores. Todo eso quedará reflejado en la cobertura del diario impreso del día lunes, con nueve páginas plenas de datos para saber cómo arranca la campaña electoral