García Linera sobre salud de Evo: 'Todo está bien'

El presidente Evo Morales se encuentra internado en una clínica de Achumani en la ciudad de La Paz y hasta ahora los exámenes de rutina que se le practican señalan que "todo está bien", según afirmó hoy el vicepresidente, Álvaro García Linera.

"Es normal que se haga revisiones de rutina, es más, nosotros le pedimos como gabinete que se haga los exámenes de rutina porque es un hombre que se esfuerza mucho, trabaja mucho y queremos tener siempre un control sobre su salud y está bien", explicó la segunda autoridad nacional en una improvisada conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Anticipó que el jefe de Estado podría retomar sus actividades habituales el jueves por la tarde, en la noche o con más seguridad el viernes. "Hasta ahora los resultados son muy buenos, debería hacerse estos exámenes cada seis meses", resaltó.

García Linera manifestó que son exámenes anuales a distintos órganos los que se practican al primer mandatario, reiterando que la planificación para dichos controles se realizó con anticipación y no fue algo de último momento.

El exsenador del MAS, denominado "librepensante", Eduardo Maldonado, criticó que Morales acuda a un nosocomio particular y no a un centro médico público. "Tienen que dar ejemplo, la gran mayoría de los bolivianos no se permiten llegar a una clínica privada", dijo en entrevista con radio Erbol.

Mientras que Morales, internado desde la víspera, mantiene su actividad en su cuenta oficial en Twitter, donde hoy se refirió a Rafael Correa, felicitó a Tarija y también criticó las fiestas que realizaban antes en la embajada de EEUU.