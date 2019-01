García Linera dice que oposición se agrupa en 'like partidos' y critica que no vayan a votar

"Patronales, taxipartidos y 'like partidos'", así calificó el vicepresidente Álvaro García Linera a las agrupaciones políticas de la oposición, que anticiparon que no acudirán a sufragar este domingo en las inéditas elecciones primarias.

"Son 'like partidos', colectivos que se forman entorno al like que reciben en Facebook, que no tienen vida orgánica y que solo surgen al calor de llegar a un cargo público. Han mostrado que no tienen la capacidad de movilización y militancia", afirmó la segunda autoridad del país.

Explicó que sus convocatorias a movilizaciones son un "llanto y que "un partido no se construye tomando café, tomando un capuccino, no es una manera seria", señalando que si los simpatizantes opositores iban a votar hubiera sido "otro fracaso".

Conferencia de prensa de García Linera:

"Esos siete candidatos representan a ese partido de patrones, agrupaciones que se articulan eventualmente entorno a un individuo, no tienen ideología, no tienen plan, no tienen vida orgánica y aparecen con el objetivo de llegar a una función pública, eso es lo que estamos viviendo", acotó.

Siete partidos y agrupaciones políticas, de las nueve que participarán en las elecciones primarias, anunciaron que sus candidatos presidenciales no irán a votar este domingo. Solamente el MAS y el Movimiento Tercer Sistema del gobernador paceño Félix Patzi movilizarán a sus bases para el sufragio.

"Son taxipartidos y para no mostrar su real magnitud de lo que son prefieren decir que no van a votar. No les quedaba de otra, que solo decir abstención", insistió la autoridad nacional que acudirá a sufragar en La Paz.