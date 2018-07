El vicepresidente Álvaro García Linera señaló este martes, en Sucre, que el conflicto limítrofe entre Chuquisaca y Santa Cruz, que ocasionó un paro cívico de tres semanas en marzo, ya no está en debate y que fue manejado políticamente por la oposición. Aclaró que el Gobierno no hizo ninguna modificación de las leyes para perjudicar al departamento chuquisaqueño, sino que los límites estaban definidos por normas de hace 100 años.



Después de cuatro meses del problema que paralizó Chuquisaca, el vicepresidente llegó hasta la capital del país para explicar con mapas y documentos que el conflicto limítrofe ya no estaba en debate porque las leyes de 1898, de 1912 y el decreto supremo de 1914 definieron claramente los límites entre ambos departamentos.

Reiteró que el gobierno de Evo Morales no hizo ninguna modificación de esas leyes para perjudicar a Chuquisaca, tal como señalaron las autoridades cívicas de este departamento. "Eso no se puede manipular, lo dicen las leyes de hace más de 100 años, nadie movió los límites y eso hay que acatarlo", señaló.

También puedes leer: YPFB advierte recurrir a las multas si Argentina no paga



El segundo mandatario sostuvo que si en ese territorio en disputa no había gas, nadie hubiera reclamado por los límites. Reiteró que la zona que fue explorada y en la que se encontró gas corresponde al territorio cruceño y no a Chuquisaca.



"Me hubiera gustado que el gas esté en el lado de Chuquisaca, pero eso no dice la ley, hubiese sido justo que el límite pase por Chuquisaca", enfatizó el segundo mandatario del país.



Admitió que faltó dar información oportuna para evitar el conflicto, que fue aprovechado por la oposición para hacer política.