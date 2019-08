García Linera cree que Ortiz dará la “sorpresa”

El vicepresidente Álvaro García Linera cree que su oponente, el candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, se perfila para dar una sorpresa electoral por su crecimiento gradual, de acuerdo a las encuestas de intención de voto.

“La tercera candidatura que creo que va a dar sorpresas es del señor Ortiz, que quizás tiene un efecto de lo que le han hecho, (es decir), la denuncia es que se ha sobornado a su candidato vicepresidencial (Edwin Rodríguez)”, declaró el candidato a la vicepresidencia por el MAS. García Linera Sostuvo que mientras Evo Morales sube en la tendencia, Mesa baja y Ortiz crece de manera gradual.

Por su lado, Ortiz, que estuvo en Tarija presentando a sus candidatos, dijo que “todos los estudios de opinión pública muestran que cada vez estamos más altos. Somos los únicos con la tendencia creciente y eso es lo que importa. Estamos seguros que eso nos va a convertir en esa tercera opción que buscan muchos bolivianos que no están convencidos por candidatos del pasado”, subrayó. Carlos Mesa, a través de su twitter expresó: “Descarados acuerdos entre el MAS, el Gonismo y Bolivia Dice No se expresan ahora en el anuncio que hace García Linera de una ’sorpresa electoral’ que daría Óscar Ortiz. Ya no se necesitan más pruebas”.