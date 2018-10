García Linera considera a Carlos de Mesa un 'nudo de inconsistencias andante'

Como un "nudo de inconsistencias andante", así calificó el vicepresidente Álvaro García Linera al expresidente y candidato por el FRI, Carlos de Mesa, por no haber considerado una cuenta que tiene en España al momento de solicitar que se haga pública su información financiera.

"Es una muestra más de una persona poco confiable, con muchas dudas y poco creíble, por suerte que ha aclarado que tiene otra cuenta y esperemos que no aparezca otra cuenta. Muestra su poca fiabilidad que tiene el señor Mesa, sus ambigüedades, eso es Carlos Mesa, un nudo de inconsistencias andante", dijo la segunda autoridad nacional al respecto.

El exmandatario aseguró mediante su blog que no tomó en consideración su cuenta en el exterior al momento de solicitar el levantamiento de su secreto bancario porque está "casi inactiva" y tiene un saldo "insignificante".

Dicho descuido es aprovechado por García Linera para recordarle sus momentos de "indecisión" cuando fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. "Es una muestra más de esta inconsistencia a la que nos tiene acostumbrados el señor Mesa, que un día dice una cosa y otro dice otra, es una persona muy inestable y poco confiable", agregó.

"Lo lamento, uno sabe cuándo tiene cuentas, no puede olvidarse, a no ser que tenga mucha plata y no puede saber en qué cuentas tiene plata, uno que ahorra sus centavitos sabe", explicó, advirtiendo que podrían aparecer otros saldos bancarios del expresidente.

Mesa explicó que abrió otra cuenta a pedido del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI), donde trabajó hace seis años dictando la materia Relaciones Internacionales de América Latina, para recibir la remuneración económica mensual que le dieron por su labor.