García Linera advierte una actitud atolondrada de autoridades de Chile

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, observó este martes la existencia de una "lluvia desorganizada, atolondrada de la diplomacia de Chile", que a su juicio demuestra sus grandes problemas y su "preocupación ante la inminencia de una derrota catastrófica" sobre la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"Lamento el conjunto de declaraciones que han pronunciado días atrás varios miembros del Ejecutivo del Gobierno de Chile, está claro que están muy preocupados, muy agresivos y está claro que han perdido el norte diplomático que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena", sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.

En las últimas jornadas actores políticos de la vecina nación centraron sus ataques en el presidente Evo Morales, a quienes no consideran interlocutor válido ante una posible negociación, hablaron de utilizar la fuerza para preservar su territorio y hasta abrieron la alternativa de no acatar la decisión del tribunal internacional, que saldrá el lunes.

"La agresividad chilena muestra su enorme debilidad (...) Tranquilos muchachos, esperemos que el tribunal de La Haya se pronuncie y acatemos", manifestó la segunda autoridad nacional.

Agregó que "insultando no se gana nada, amenazando no se gana nada, haciéndose la burla no se gana nada y entrometiéndose en asuntos internos no se gana nada" y recalcó que "nuestra respuesta no es la agresividad, es la confianza, la tranquilidad y serenidad de quienes tienen la verdad de su lado".

Informó además que se acordó con los expresidentes que si Morales viaja a La Haya lo acompañarían y que si no lo hace, existiría una coordinación inmediata después dela lectura del veredicto en el Palacio de Paz de la CIJ. Sin embargo, aún no está definida la delegación que irá a recibir el fallo.