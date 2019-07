García Linera: 'Ni aun sumando al segundo y al tercero alcanzan al MAS'

Muestra tranquilidad. Álvaro García Linera, vicepresidente y candidato a la reelección, tomó con calma los resultados de la primera encuesta nacional que realizó la empresa Ciesmori para EL DEBER, en la que se observa que el MAS (37%) parte la campaña electoral con 11 puntos de ventaja frente a Comunidad Ciudadana (26%); tercero se ubica Bolivia Dice No (9%).

"La encuesta simplemente vuelve a visibilizar lo que se ve desde hace varios meses, candidato Mesa que partió con más del 30 por ciento, hoy aparece con 27 por ciento por un conjunto de contradicciones y errores; Bolivia Dice No que va subiendo, ahora con un 9 por ciento y el MAS que pasó el 35, 37 por ciento, y ya, por segunda vez, aparece con 11 votos del segundo contrincante, ni aun sumando al segundo y al tercero alcanzan al MAS, esa es la tendencia", dijo la autoridad en contacto directo con este medio.

La segunda autoridad nacional calificó como un "golpe artero" la renuncia de Edwin Rodríguez como candidato a la vicepresidencia de la alianza Bolivia Dice No, se animó a afirmar que detrás de eso existe un "soborno" y anticipó que en lugar de restarle votos a Ortiz, eso le ayudará.

"Siempre ha habido un sector ultraconservador, que ahora tiene posiciones contrarias a la que implementa el Gobierno (...) Hay un porcentaje de 18 por ciento, nulos, blancos o indecisos, que aún está en disputa. Es el único que tiene un programa de Gobierno, lo demás es un grupo de garabatos malformados y eso la población lo valora", acotó García Linera.

Sin embargo, admitió que en base a los resultados "hay que hacer más trabajo territorial", sobre todo en Tarija y Chuquisaca. "Van a requerir un esfuerzo mayor y optamos por una victoria inapelable, buscamos una victoria nacional en los nueve departamentos", aseguró el vicepresidente.

García Linera manifestó que "hay que llegar puerta por puerta, reunirse con sectores influyentes, el trabajo sencillo, vinculante que siempre lleva adelante el MAS, no somos un partido fracasado, sabemos cómo llegar y estos datos nos permite saber en qué lugar reforzar el trabajo, tenemos un proyecto de futuro, el único modelo exitoso".

Explicó que, desde pasados estudios de opinión, el oficialismo ya analizó los datos y asumió acciones para mejorar su apoyo. "Tenemos debilidades en algunas regiones, en algunos barrios urbanos, entonces el esfuerzo que estamos realizando es exitoso, pasar del 37 al 27 por ciento en estos meses, un crecimiento de 10 puntos muestra que hemos sabido leer los datos y hemos reforzado el trabajo", complementó.

Finalmente, el 'Vice' detalló que actualmente la aprobación del Gobierno llega "seguramente" al 50 por ciento y tildó de "irreversible" la tendencia que existe entre los primeros tres postulantes a la Presidencia.

"Lo importante de esta encuesta es que reafirma la tendencia que se ve desde febrero, marzo, Comunidad Ciudadana a la baja, ha perdido 13 puntos en cuatro meses, no es poca cosa, no acaba de arrancar Bolivia Dice No, no rebasa el 10 por ciento, llama la atención su primer lugar en Santa Cruz y un MAS que ha ido subiendo porcentualmente, UCS me llama la atención, no es baja la votación que tiene, puede dar alguna sorpresa", concluyó.