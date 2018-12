García Linera: 'El 21F la mitad de Bolivia votó sí y la otra mitad votó no'

El vicepresidente Álvaro García Linera, durante una entrevista en Unitel, habló sobre su decisión de aceptar formar parte del binomio del Movimiento Al Socialismo para las elecciones presidenciales, pese a que él lo había desechado antes; sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avala la repostulación de Evo Morales, de los nuevos líderes que se van formando al interior del MAS y sobre el 21F, entre otras cosas.

García Linera afirmó que ante el riesgo que tiene Bolivia, "de pasar a manos de gente que no sabe adminsitrar el Estado", decidió aceptar formar parte de la fórmula del MAS, pese a que su deseo era dedicarse a otras actividades (escribir libros y dar clases) y ratificó que no fue buena idea anticipar una consulta para aprobar una nueva postulación del presidente Evo Morales el pasado 21 de febrero de 2016.

"Lo ideal hubiera sido, en estas fechas, 2019 donde uno puede evaluar si hicimos bien, o hicimos mal las cosas, recién ese momento decirles a los bolivianos ¿qué les parece si nos vamos a una nueva reelección?. Durante estos cuatro años ha surgido una votación contraria que ha ganado con el 1%, en verdad Bolivia se dividió. El 21F, Bolivia, la mitad votó sí y la otra mitad votó no, esa es la realidad técnica", señaló García Linera.

Pacto de San José

Durante la entrevista fue abordado el artículo 23 de los Derechos Políticos del Pacto de San José, norma que sostiene el fallo del TCP que avala la repostulación de Evo Morales y García Linera. El vicepresidente recordó que la propia Constitución Política del Estado (CPE) establece un artículo que los convenios internacionales que firma el país están por encima del propio articulado constitucional.

"Si es que hubiera la contradicción, quien resuelve es el TCP, no es el Órgano Electoral, no es la Asamblea, no es el poder ejecutivo, sino el TCP que dice acá hay dos artículos conflictivos, quien va a dirimir, dirime el TCP", agregó.

Elecciones primarias

Consultado sobre si le parece correcto destinar 27 millones de bolivianos para unas elecciones primarias en las que no hay competencia interna, el vicepresidente destacó algunas cifras de inversión en salud y luego dijo que "es bueno que de una vez la gente sepa cuáles son los partidos grandes, serios, con vida orgánica y cuáles son 'taxi partidos'".

Finalmente afirmó que el gasto en esos comicios se justifica.

Nuevos liderazgos

El vicepresidente admitió que el MAS, y otras fuerzas políticas e esta generación, fallaron al no formar nuevos liderazgos. Sin embargo, dijo que hay nuevos rostros que van apareciendo en el partido oficialista pero a los que les falta consolidar sus liderazgos, su discurso y su "compresión de la realidad boliviana". Entre los nuevos liderazgos destacó a Adriana Salvatierra, Gabriela Montaño, Valeria Silva y Manuel Canelas.