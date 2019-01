Gabinete actual: Fuerte en lo político, pero deficiente en su gestión

Con sus luces y sombras, el gabinete político de Evo Morales ha sido el más eficiente en la gestión, al conseguirle el mayor objetivo del Gobierno, la repostulación del binomio oficialista.

Tienen defectos en su trabajo, pero es muy poco probable que salgan del gabinete, aunque Zavaleta y Romero no parecen tan seguros. Rada podría dejar su cartera a Juan Ramón Quintana y ocupar otro cargo, pero puede que Quintana haga trabajo polí- tico fuera de las luces. La cuota de género entre los colaboradores de Morales subirá con Nélida Sifuentes (Desarrollo Productivo) y Gabriela Montaño (Salud), y suena Manuel Canelas como reemplazo de Gisela López y Luis Arce retomaría Economía. Se espera que sea solo la punta del ovillo de una cirugía masiva.

Tal es la profundidad de los ajustes que, al cierre de esta edición, no está confirmada la hora del cambio de gabinete. Hoy el presidente se reunirá con los dirigentes de su partido, a las 6:00, y una hora más tarde tendrá una cita con los empresarios privados. En su agenda está marcado un ‘acto’ para las 9:00, pero no ha sido ratificado hasta casi la medianoche. Es un año clave para la continuidad del proceso de cambio y parece que Morales no quiere equivocarse al elegir a sus colaboradores.