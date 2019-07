Fundación Pazos Kanki: Ayo ganaba más que Evo y manejó $us 470.000

La Fundación Pazos Kanki salió al paso ante las críticas de su exdirector, Diego Ayo, quien ahora funge como vocero de Comunidad Ciudadana. Él reclamó por el trato recibido por parte de Samuel Doria Medina.

"Durante su gestión de tres años y medio como director de la Fundación Pazos Kanki, Diego Ayo ganó un salario mensual superior al del presidente del Estado, además de gastos de representación (...) A lo largo de su gestión, Ayo manejó un presupuesto de 470.000 dólares para la realización de 101 eventos y 50 consultorías y publicaciones", detalla el comunicado.

En una entrevista con Página Siete, el intelectual se declaró “decepcionado” por la “mezquindad” del jefe de Unidad Nacional (UN), con quien llegó a mantener un vínculo “tortuoso”, debido a pagos acordados y supuestamente incumplidos por investigaciones.

"Yo le propuse un programa (a Doria Medina) en diciembre de 2017, pero vio el presupuesto y dijo que tenía que reducirlo a la décima parte de eso. Luego le dije que tenía unas 68 investigaciones que iban a costar 68.000 dólares, a 1.000 dólares por una pequeña consultoría de cada tema. Me dijo que comience con dos y que pague a 300 dólares. Me bajó de 68.000 a 600 dólares. Empezó a ser un poco tortuosa la cosa y dije este hombre no quiere ser candidato a nada", reclamó.

La Fundación asegura que Doria Medina cumplió con su obligación de empleador y que Ayo "fue apartado de su cargo por decisión de la presidencia de la Fundación, por no haber cumplido los objetivos acordados con él para la gestión 2018".

