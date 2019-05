Funcionarios se alistan para proclamar a Evo

Pasajes a Bs 320, ida y vuelta desde La Paz hasta el trópico de Cochabamba. Compra de poleras y gorras, el “combo” a Bs 60; gastos mínimos de Bs 120 para la estadía de un día; en total, cada funcionario debe disponer de unos Bs 500 para todo el gasto que representará asistir a la proclamación del binomio presidencial Evo-Álvaro, convocada para el sábado 18 en el aeropuerto de Chimoré, a pesar de que la campaña arranca oficialmente el lunes 27 de mayo. Para el caso de los diputados, una circular enviada a los legisladores fue el mecanismo que utilizó el MAS para intentar garantizar la presencia de al menos 200.000 personas, tal como anunció el presidente Evo Morales. El sábado, a partir de las 10:00, se tiene previsto el acto de proclamación del binomio oficialista.

El anuncio enviado a través de whatsapp señala que, “se pone a consideración el transporte, vía terrestre, para las y los diputados que así lo deseen, para lo cual deben confirmar su asiento hasta el miércoles 15 de mayo, a efectos de considerar el contrato con el propietario, el pasaje tendrá un costo de Bs 250, ida y vuelta La Paz-Chimoré”, señala el mensaje enviado por el jefe de bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, Simón Choque.

Según los dirigentes, en cada ministerio deben organizarse de manera interna y también deben aportar cuotas para viajar el viernes por la noche y regresar el sábado en la noche. Los funcionarios relataron que fueron informados de que el costo de ida y vuelta era de Bs 320, y que viajarían en flotas interdepartamentales.

Ayer, en contacto telefónico, el jefe de bancada del MAS confirmó la “invitación” a sus colegas, aunque dijo que el precio de la flota es de Bs 150 por persona, ida y vuelta. Aseguró que el viaje no es obligatorio, pero que ellos esperan que todos los legisladores, titulares y suplentes, deben concurrir en virtud de la convocatoria presidencial. Negó que hubiera ofrecimiento de poleras y gorras a los funcionarios, “allá va haber harta polera, gorra y chalina, para el que guste, aquí no se cobra nada”, afirmó. Pero en las oficinas la realidad es distinta, incluso en oficinas del legislativo se organizan por sectores. Los diputados supraestatales, que no tienen muchos funcionarios, están organizando su propio traslado.

En el Senado, lo propio, aunque el contrato de buses ya está asegurado. En Diputados, también realizaron colectas para el alquiler de buses. Los responsables informaron que ya existe “experiencia” con lo que sucedió en diciembre de 2017 cuando agotaron las flotas en la terminal de buses. La reunión de bancada que se realiza cada martes en la vicepresidencia, fue trasladada a la Casa Grande hoy en la madrugada y será presidida por los dos primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera. La agenda, la concentración en Chimoré.