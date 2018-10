Florcita Motuda: 'El mar fue vendido por Longueira a 7 familias'

Luego de asegurar que una salida soberana al mar para Bolivia es “perfectamente viable”, las redes sociales se volcaron contra el diputado Raúl Alarcón, conocido como 'Florcita Motuda', quien en ocasiones anteriores salió a respaldar la demanda boliviana, señalando que lo que pedían era “muy poco al lado de todo lo que perdieron”.

En entrevista con Radio Bío Bío, el parlamentario explicó que su opinión no fue jurídica, sino un “sentimiento emocional” y manifestó que: "No se olviden, el mar fue vendido por Longueira a siete familias, no tenemos el mar".

“Mi señora que fue boliviana, murió, mi hija que también le llega, y ese entusiasmo de ponerle Olivia. Siento que han abusado conmigo porque yo no soy quién para establecer una opinión jurídica”, justificó el representante chileno.

También se refirió a las personas que lo llaman “vende patria” por sus declaraciones que fueron, incluso, agradecidas por el presidente Evo Morales. “No me siento vende patria pero jamás he sido patriotero”, afirmó.

"Yo escuchaba hoy como en Arica, en Antofagasta, son uno, los bolivianos, los peruanos, los chilenos, reclamaron: 'mira nuestro enemigo no es Bolivia, ni Perú, ¡es el centralismo!'", defendió Alarcón.

En su momento, y frente al apoyo de 'Florcita Motuda', el presidente Evo Morales le envió un agradecimiento. "Con diálogo y voluntad se puede encontrar una solución a nuestra demanda marítima", resaltó el mandatario.