Fiscalía secuestra el celular del magistrado del TSJ, Carlos Egüez

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el teléfono móvil del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, fue secuestrado para realizar las investigaciones sobre un audio que lo involucra en un presunto caso de tráfico de influencias.

“El celular ha sido secuestrado, porque se considera que es un elemento fundamental para contrarrestar con las declaraciones y los datos que se puedan recolectar en la investigación”, reveló Nava a la Red ERBOL.

En un audio que circuló en redes sociales se escucha presuntamente a Egüez instruyendo al juez Pedro Carvalho que emita una sentencia favoreciendo a una determinada parte.

Nava detalló que Egüez entregó su teléfono a pedido de la Fiscalía cuando brindó declaraciones en calidad de testigo en este caso.

Mientras tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, dejó en manos de su colega beniano la decisión de pedir o no licencia mientras está siendo investigado.

Sin embargo, Correo del Sur señala que el magistrado Carlos Alberto Egüez reiteró que no dejará su cargo como pidieron autoridades del Gobierno. Insiste que el audio en el que supuestamente pide a un juez de Beni que falle a favor de una de las partes, en un proceso por fraude electoral en el que presuntamente está involucrado, es montado.

"Como he manifestado durante toda la semana y así he declarado en la Fiscalía, colaborando con la investigación, yo no soy el que participa en ese audio, entonces mi persona no tendría por qué apartarse (del cargo)", afirmó en Sucre, durante los actos cívicos por el 6 de agosto.

