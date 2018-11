Fiscalía no se opondrá a la libertad del médico Jhiery

El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, anticipó que el Ministerio Público no se opondrá al pedido libertad pura y simple planteada por la defensa del médico Jhiery Fernández en el caso Alexander.

“Quien resuelve el pedido en función a los antecedentes de Fernández son los jueces. Entendemos que no nos opondremos al pedido, pues él no se opuso a la investigación ni al proceso y no hay motivo para oponerse”, indicó Alave a radio Fides Loyola.

Reiteró que la Fiscalía de La Paz tendrá una posición definitiva del controvertido proceso una vez se concluya con la auditoria del Consejo de la Magistratura y donde se analiza el trabajo de los funcionarios del Ministerio Público.

El Ministerio Público retiró el pedido de apelación a la sentencia a Fernández, presentado por la fiscal Susana Boyan a pedido del exfiscal departamental, Edwin Blanco. Primero fue condenado a 20 años de cárcel y se pedía que se amplíe esa pena a 30 años.

En las últimas horas Jhiery Fernández, mediante su abogado, solicitó a los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz modificar la detención domiciliaria que le impusieron cumplir por la defensa en libertad.