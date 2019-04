Fiscalía definirá hasta el 26 de abril la situación legal de Orlando Ceballos

El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó este martes que hasta el 26 de este mes se definirá la situación jurídica de Orlando Ceballos, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que afronta un proceso por violencia contra su pareja.

"Ayer por la tarde se nos ha notificado con el auto interlocutorio, en el cual el juez Anticorrupción y de Violencia declara infundada la extinción de la acción penal interpuesta por la víctima en el caso del magistrado Ceballos, permitiendo al Ministerio Público continuar con la investigación", explicó el representante del Ministerio Público.

Detalló que el caso se encuentra en la etapa preliminar de la investigación, misma que concluiría dentro de 10 días, debido a que se ha solicitado la ampliación por 30 días.

“Antes de que concluya este plazo, el Ministerio Público va emitir una resolución en base al informe psicológico, social y del investigador relacionado al caso. Es decir, que en base a toda la compulsa que se va a realizar de las pruebas que tenemos en el cuaderno de investigaciones presentaremos una resolución conforme a derecho”, añadió.

Respecto al otro proceso en su contra, en el Legislativo, la diputada Susana Rivero, sostuvo que "Bolivia no merece este show, la Constitución Política del Estado es clara. Magistrado debe respetar y promover los derechos de las mujeres y aplicar por convencionalidad la Convención para eliminar la violencia hacia las mujeres y la Convención do Belem do Pará".

Mientras que el tribuno, que hoy rompió su silencio, dijo: "Para mí la prioridad es la familia y nos están presionando para que se termine de destruir mi familia. Yo he conversado con mi esposa y vamos a defender lo que queda", anticipando que no renunciará.

Video de las declaraciones de la legisladora:

Mi denuncia contra magistrado Ceballos tiene aquí los argumentos. Sus declaraciones públicas confirman que ha vulnerado la Constitución Política del Estado y Convenios Internacionales. Debe irse. pic.twitter.com/zGMXKBKxzd — Susana Rivero Guzman (@susanariverog) 16 de abril de 2019

