Hasta el 9 de julio la Fiscalía tiene plazo para emitir una resolución que dé curso o rechace el juicio contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, por el caso Quiborax. Bolivia perdió un laudo arbitral y tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa con capitales chilenos.

"Hemos recibido la proposición acusatoria de la Procuraduría el 22 de mayo y tal cual establece el procedimiento, pasado las 24 horas se ha dado el aviso del inicio proceso al Tribunal Supremo de Justicia, desde ahí tenemos 30 días hábiles para la acumulación de antecedentes, las declaraciones de algunos testigos y por eso hemos convocado al expresidente Carlos Mesa y a exministros de Estado y a otras personas", explicó hoy el titular del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.

Explicó que el 9 de julio fenece ese plazo para emitir una resolución conclusiva y después será el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien pueda plantear un proceso contra el exmandatario y otros involucrados en base a la decisión de la Fiscalía.

"Con toda la información acumulada, toda la información que hemos recabado, vamos a emitir una resolución en este plazo (...) Una ampliación no está establecida en el procedimiento", agregó el fiscal General.

Guerrero informó además que dentro de este tiempo se citó a varias personas para recabar información, pero otras no se hicieron presentes, como Carmiña Llorenti, exsubprocuradora que supuestamente filtró datos a Quiborax; tampoco se encontró los domicilios de algunos de los involucrados.

El fiscal no se animó a anticipar si existen o no los elementos para que se procese a Mesa dentro de un juicio de responsabilidades, pero enfatizó que el tiempo de 30 días para recolectar los datos es muy corto.

A su turno y dentro de la interpelación por el caso, el ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que no habría una causa contra el expresidente si no existiera los elementos suficientes para este proceso.

Explicó que las dos negociaciones no prosperaron por dos razones, en el caso de los tres millones de dólares, los abogados descubrieron el documento falso de Quiborax y que la segunda negociación fracasó porque el socio boliviano, David Moscoso pidió que la conciliación debía ser con Non Metallic Minerals y no con Quiborax, como estaba sucediendo.