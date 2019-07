La Fiscalía de La Paz emitió un comunicado en el que rechaza las versiones que cuestionan el papel del Ministerio Público en la investigación del caso Franclin Gutiérrez. En las últimas horas circuló un audio, atribuido al exfiscal Carlos Mariaca, en el que se señala que no hay pruebas en contra del dirigente cocalero del norte paceño, acusado de ser el autor intelectual de la muerte de Daynor Sandoval, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta.

"Las versiones que circulan sobre las investigaciones del caso carecen de veracidad y solo son especulaciones basadas en fuentes de información que no están ligadas a la investigación", señala la nota de la Fiscalía de La Paz.

En el comunicado, se informa que Carlos Mariaca no forma parte de la Fiscalía desde febrero y que "no fue, ni es parte" de la comisión de fiscales que investigaron el caso y que el mismo está a cargo de Alexis Vilela y Jhannet Usnayo "quienes se encuentran en la etapa de elaboración del requerimiento conclusivo" de la querella en torno a la muerte del oficial de la FTC.

La versión del audio

"No hay nada", se escucha en el audio, atribuido al exfiscal Carlos Mariaca, al referirse a la inexistencia de elementos de prueba en contra del líder cocalero a quien se le imputó por ser el presunto autor intelectual de la emboscada.

Mariaca fue destituido de su cargo en el mes de febrero sin argumentos, después de un operativo por las agresiones al director Martín Serrudo, director del Digcoin (Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización), agredido en la comunidad La Calzada.

"Yo me voy tranquilo, me voy a mi casa, Dios sabe lo que hace", se escucha en otra parte del audio, a propósito de su destitución; asimismo, la exautoridad señala que "yo no me voy a ganar un proceso por este caso", al referirse al caso de Gutiérrez.

El exfiscal también desliza que su destitución hubiera sido producto de no haber cumplido alguna instrucción de una autoridad superior, incluso menciona "un ministro", aunque no precisa el nombre, a lo que su interlocutor le dice: "cuál ministro, pero doctor, porque nosotros estamos ofreciendo como testigo al ministro César Cocarico".

En el mes de febrero, se cumplió el plazo para que la Fiscalía presente la acusación o declare el sobreseimiento del caso, pero resolvió por ampliar la etapa de investigación a 18 meses; a la fecha el Ministerio Público no ha presentado pruebas de la imputación en contra de Gutiérrez.

"Ya le dije al Fiscal General que yo voy a cumplir lo que la ley manda. Yo no soy un muchachito que está empezando", sostuvo el exfiscal.

El líder cocalero fue directamente sindicado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, de ser el autor la emboscada, donde además de la muerte de Sandoval, fueron heridos otros efectivos, en el conflicto también perdieron la vida dos productores de coca.

La defensa de Franclin Gutiérrez sostiene que no existen elementos que impliquen a su defendido en los hechos de La Asunta y sostienen que es un proceso político, por anunciar su candidatura a la presidencia.

El dirigente lideró las protestas en contra de la Ley General de la Coca, además, desde la Adepcoca cuestionó la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.



(Audio atribuido al exfiscal Mariaca) (Audio atribuido al exfiscal Mariaca)



Defensa de Gutiérrez apunta a la Fiscalía

Jorge Santisteban, abogado defensor de Franclin Gutiérrez, anunció una querella contra los fiscales e investigadores que atienden el caso por supuestamente montar pruebas.

"Quiero dejar bien en claro que luego de las novedades y evidencias en los audios en los que se escuchan las conversaciones del exfiscal Mariaca con uno de los abogados, nosotros lo mínimo que podemos hacer es querellarnos en contra de los fiscales e investigadores y personas responsables de haber montado esta actividad ilícita en contra de Franclin Gutiérrez", señaló el jurista a Fides.

Para Santiesteban, probablemente no haya ningún resultado inmediato de la denuncia que realice en contra de los fiscales que "montaron" el caso de Gutiérrez, pero tiene confianza de que más adelante, "cuando la justicia no esté manejada por consignas políticas, van a tener que entrar todos los responsables de la injusta detención de Gutiérrez a la cárcel".