Fiscalía cita a Mesa por depósito de Medina y él enumera ‘nexos’ del MAS con el narcotráfico

La venta de un departamento de los padres del expresidente Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), a Blanca Grimanesa Hinojosa, expareja de Gonzalo Medina, excoronel de la Policía, avivaron el enfrentamiento político con miras a las elecciones de octubre. Por este caso, la Fiscalía citó al exmadatario a declarar el lunes, a lo que él respondió -a través de un video- que irá, no sin antes poner énfasis en la intencionalidad política del MAS y recordarle sus ‘nexos’ con el narcotráfico.

Comenzó el video con la frase “el MAS se ha sacado la máscara”, luego enumeró los procesos que le han seguido para “evitar”que sea candidato a las elecciones de octubre; como son los casos Misiles Chinos, Quiborax, Camargo Correa y la supuesta inmunidad a los ciudadanos estadounidenses. “Ahora, en el colmo de las desvergüenza pretenden vincularme con un caso de narcotráfico”, dijo. La citación para este lunes 6 de abril es a las 15.00 en la Fiscalía de La Paz, según consta en la notificación oficial.

La fiscal anticorrupción Makerlin Zambrana, recordó que la información remitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el caso lava Jato detalla que la exautoridad “realizó transacciones que no coinciden con su estilo de vida”.

Ayer la fiscal Zambrana tomó la declaración a Medina en Santa Cruz, quien habría ratificado que el depósito bancario fue parte de la compra de un departamento de los padres del expresidente. Mesa aseguró que “si el MAS cree que me amedrenta, se equivoca”. Entonces pasó de la defensa al ataque y sentenció: “El que acusa soy yo”, sacó de un bolsillo del saco un papel y comenzó la enumeración de casos. “El MAS se olvida del exgeneral René Sanabria, del general Oscar Nina, del mayor Javier Millán, del coronel Juan Carlos Tapia...”, dice.

Luego menciona a Gonzalo Medina, acusado de encubrimiento a Pedro Montenegro, buscado por narcotráfico en Brasil; al capitán Fernando Moreira y al mayor Kurt Germán Brun, también implicados en este caso; y Romel Gutiérrez Quezada, el exasesor del MAS detenido con 100 kilos de droga en Brasil. Luego se refirió al ‘Clan Terán’; Juana y Elba, hermanas de la más alta dirigenta del trópico en ese momento, la cocalera y constituyente Margarita Terán, de Yesid Luin Mamani, alcalde de Calamarca, entre otros. Se refirió a las elecciones y dijo que “soy y seré candidato”.

Hizo un llamado a la comunidad internacional por lo que consideró un intento de desvirtuar el proceso electoral. Desde el Gobierno prefirieron no contestar las acusaciones de Mesa. Algunas fuentes coincidieron en que así evita referirse a “lo que no puede responder”.

El costo del departamento Ayer el abogado de Mesa, Carlos Alarcón, declaró que el monto final de la venta fue de $us 55.000. Leyó un informe del abogado Paulino Verástegui, quien realizó el trámite, el cual señala que Rubén Medina Sánchez (hermano del expolicía) se contactó con Verástegui, y ambos suscribieron un documento privado de compra venta el 16 de junio de 2009 por la suma de $us 55.000.

Ese contrato señala que el primer pago de $us 30.000 se entregó a la firma del documento. Ese monto fue depositado en la cuenta de Carlos Mesa por el excoronel hoy vinculado al narcotráfico. Alarcón explicó que eso ocurrió porque el exdirector de la Felcc cruceña tenía una relación sentimental con la beneficiada del departamento, Blanca Hinojosa.

“Lo depositó a la cuenta del expresidente porque sus padres le pidieron que administre ese dinero para atender temas de salud”. Alarcón afirma que el comprador se comprometió a realizar un segundo pago de $us 25.000 cuando el vendedor realice la entrega del folio real vigente de la oficina de Derechos Reales.

Dijo que no existe una constancia de la entrega de ese dinero, y que la formalización de la venta por escritura pública se retrasó porque había discrepancia en la escritura final, lo que obligó a hacer un proceso de aclaratoria de ubicación y superficie. Así el abogado Verástegui explica por qué se firmó al año siguiente -no el 2009- la escritura pública 20/2010. Desde el Gobierno ven que este dato cambia a diario, que a inicios de semana se dijo que costó $us 30.000, al día siguiente se conoció un documento por un monto de $us 19.000, y ayer se dio otra cifra que ni sumando cuadra con las anteriores.

El abogado y analista Iván Lima, hizo notar que “si se revisa la documentación que circula públicamente, el error de superficie fue corregido el 16 de noviembre de 2012, mediante una escritura pública otorgada ante el notario Ernesto Ossio Aramayo”. En ese documento aparece un monto final de $us 19.000. Sobre esto, Alarcón dijo que el sistema vigente en ese momento era el del catastro, y que se tomaba como valor para el pago del impuesto a la Alcaldía, ese valor y no el del bien.

“No hay ningún tipo de defraudación fiscal”, añadió. Lima discrepó también con esa afirmación. “El valor catastral transcrito en los papeles del departamento es de alrededor de $us 28.000, definitivamente no de 19.000”. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, hizo un análisis cronológico de las fechas y los argumentos de Mesa.

“Día uno, se revela que el expresidente recibió $us 30.000 en su cuenta y por la tarde se compromete a brindar explicaciones documentadas”, aseveró. Recordó que en el segundo día, Mesa reconoció en su blog que 10 años después, recién se entera que Medina le hizo un depósito.

“Ahí intenta cerrar el tema, advirtiendo que no daría más explicaciones”, dijo. Ese mismo día se filtra el documento en el que se habla de $us 19.000. Posteriormente el abogado de Medina advierte que no fueron $us 30.000 ni $us 19.000, sino $us 54.000”. “Esto nos da a entender que el señor Mesa no tiene claridad de su defensa, no presenta documentos, cambia las cifras diariamente”, afirmó.