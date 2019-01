Fiscalía admite querella y familia Tezanos habla

Pocas horas después de que fuera presentada la denuncia contra el exdefensor David Tezanos Pinto por su esposa, Kary Arias, por violencia familiar, la Fiscalía comunicó que admitieron el caso y que la próxima semana podría ser convocado el acusado. Pero ayer salió la familia Tezanos Pinto a defenderlo de las acusaciones y por el contrario acusaron a la esposa de chantajear a David Tezanos.

“Presumo que entre el día de mañana o el lunes, la división y la fiscal encargada emitirán las notificaciones para citar al exdefensor del pueblo de tal forma que él mismo se presente y preste su declaración informativa, si así él lo desea”, dijo la fiscal de la unidad de Análisis, Verónica Jara, luego de explicar que se realizó una revisión de todos los documentos que presentaron.

Pero la hermana de David Tezanos, Corina, salió al frente y refirió con detalles sobre todo lo que sucedió en este tiempo y dijo que ellos contrademandarán a su cuñada porque el agredido y chantajeado fue él y que existe un abuso desde el mismo día del matrimonio. “Todo es una mentira armada por una mujer que ha estado extorsionando a mi hermano, para acceder a un divorcio en paz y con dinero si no se cedía al chantaje.

Ella no estaba de acuerdo con divorciarse sin asistencia y sin bienes, pero ellos no tenían bienes gananciales, no tuvieron hijos. Y ella solo quería salir con dinero porque está en la calle”, refirió a través de un contacto telefónico.

El abogado de la esposa, Manolo Rojas, dijo que su cliente se siente victoriosa con la renuncia que presentó Tezanos porque ellos querían quitar el poder que tenía para manipular los distintos estamentos de la justicia. Sin embargo, Corina Tezanos refirió que ella y la familia tienen los documentos y testigos necesarios para desvirtuar todas las acusaciones en contra de su hermano y dijo que en los dos episodios que relata su cuñada no hubo agresión.

Entregó un certificado de la clínica Los Olivos, en Cochabamba donde señala que fue internada por la ingesta de siete tipos de medicamentos. El abogado también relató que el otro episodio de violencia fue el 18 de diciembre, pero admitió que en el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), señala que no existe días de impedimento y él cree que es por presión de Tezanos Pinto que ese informe salió negativo. Aunque el abogado afirma que ellos no buscan un resarcimiento económico, la familia afirma que detrás de todos estos actos está el interés de Kary Arias de lograr un ingreso de 15 mil bolivianos que era la demanda a Tezanos en las últimas semanas antes del conflicto marital.