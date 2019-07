Fiscal emite dos versiones sobre el caso Gutiérrez

El fiscal de La Paz, William Alave, dijo ayer por la mañana que en agosto concluirán las investigaciones en el caso de Franclin Gutiérrez, presidente de los productores de coca de Yungas (Adepcoca), y admite que no se puede hablar de pruebas contundentes.

“Hasta fines de agosto tendremos los requerimientos conclusivos, en el caso de Gutiérrez (...) Existen pruebas, existen elementos que conducen a esta situación de imputación en contra de esta persona (¿Qué tipo de pruebas contundentes?) Todavía en el momento de la investigación (sobre) las pruebas contundentes, no hay una prueba tasada, no podríamos hablar de una prueba contundente y decir: ‘este es el elemento (contra Gutiérrez)’”, dijo Alave.

Por la tarde, el fiscal afirmó que lo malinterpretaron. Se refirió a que en el sistema penal no existe lo que se denomina prueba contundente, y no así al proceso en particular del dirigente cocalero.