Fiscal afirma que en el Ministerio Público no se organizan borracheras

El fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, aseguró este lunes que en el Ministerio Público no se organizan borracheras, después de que en los últimos días circulara en las redes sociales imágenes sobre presuntas fiestas en esta institución.

"Es un tema que no merece mayor comentario, pero ya que se me preguntan, debemos hacer las siguientes puntualizaciones: en el Ministerio Público no se han organizado ni se van a organizar borracheras ni farras, mucho menos fiestas, esto ha sido cortado hace seis años", dijo.

Inicialmente se difundió un video del cumpleaños del Fiscal General, Ramiro Guerrero, luego circularon fotografías donde el Fiscal Departamental aparece bailando.

Sin embargo, sobre el caso particular de las fotografías, Ramírez aclaró se trata de un pasado acto de celebración en conmemoración al Niño Jesús.

"Se ha celebrado una misa para el Niño Jesús, es una tradición que se tiene dentro del Ministerio Público, es un acto de confraternización donde se generan y se estrechan lazos entre los funcionarios para trabajar en equipo", afirmó.

Remarcó que esta celebración es una "tradición" en el Ministerio Público desde hace 15 o 20 años, pero "se nota la malicia y la intencionalidad de causar daño, de querer mellar la dignidad de las personas porque estas fotos no son de reciente obtención, estas fotos incluso están en la página oficial del Ministerio Público", sostuvo.

Indicó que se están llegando a "extremos" con la difusión de estas imágenes y consideró que vienen de personas procesadas por conducir en estado de ebriedad y por maltrato a sus parejas.