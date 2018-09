Fiscal Blanco dice que 'pruebas científicas' condenaron al médico Jhiery Fernández

El fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, afirma que un grupo de abogados están detrás del escándalo por el caso bebé Alexander, con la finalidad de desprestigiarlo y anticipa que surgirán otros elementos "fabricados" en los próximos días.

"Tenemos que ser serios y objetivos, yo no voy a entrar al dice, al dicho. Yo soy fiscal, me rijo por un procedimiento y no voy a entrar al debate personal. Tenemos un juicio y una sentencia con pruebas científicas", sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.

Manifestó que quienes sacaron a la luz la grabación no tienen interés por el médico Jhiery Fernández, condenado a 20 años de cárcel, o por el proceso judicial en sí, sino para dañar su imagen. Él es uno de los postulantes a la Fiscalía General del Estado.

"Hay etapas probatorias, por qué recién sale el audio. Nosotros no tenemos formalmente la acreditación de un audio sobre prueba. Nosotros no tenemos certeza sobre la veracidad de esa grabación", agregó el investigador.

Respecto al accionar de la médico forense, Ángela Mora, que fue la primera en decir que el bebé fue violado, Blanco validó su labor. "El tema de la perito fue resuelto, vino a declarar a juicio, dio su teoría y fue convincente lo que dijo. Hay que tomar en cuenta que en el proceso se ha presentado todas las pruebas", declaró.

La defensa del médico condenado sostiene que la profesional no tenía experiencia y cometió errores en la investigación. Ella ahora está en Cuba, con una beca, e incluso se la relacionó sentimentalmente con el titular del Ministerio Público, Ramiro Guerrero. "No podemos caer en ese tipo de situaciones tan bajas que buscan desprestigiar", enfatizó el fiscal general hoy.

"Mañana aparecerán video, testigos, yo ahora puedo fabricar, pero no es para hacer el favor a nadie. Lamento mucho que hagan escarnio con esto", agregó Blanco, que respaldó la acusación contra Fernández. "El médico negó hacerse las pericias y hay antecedente de agresión sexual a una familiar de esta persona", recordó el fiscal.

Mientras que el ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtió que la jueza Patricia Pacajes, con licencia médica de 48 horas, "no ha desvirtuado como debía desvirtuar. No ha habido una respuesta contundente", reiterando que "debe ser suspendida y sometida a una investigación inmediata".