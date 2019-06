El jueves 6 de junio feneció el plazo para que las organizaciones políticas presenten sus estados financieros ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ayer, en una revisión del portal del Órgano Electoral se evidenció que el MAS no figura entre los partidos a los que se dio el visto bueno de su rendición de cuentas desde 2016.

“No, no hay ninguna observación, hasta donde yo sé, como delegado. No hay ninguna observación a nuestras rendiciones de cuentas, habrá que preguntarle a la secretaría de economía, ellos saben específicamente, pero yo hasta donde sé no hay ninguna observación”, dijo el delegado del MAS ante el TSE, Carlos Soruco.

Según los informes de la Unidad Técnica de Fiscalización correspondientes a las gestiones 2016 y 2018, no figura el partido en ejercicio de Gobierno. Están las resoluciones del TSE respecto de todos los partidos, incluso de agrupaciones ciudadanas que no figuran para el proceso electoral del 20 de octubre.

Édgar Gonzales, vocal del TSE, dijo desconocer por qué el MAS no figura en esas publicaciones y refirió que en la siguiente reunión de sala plena recibirán un informe de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre qué partidos cumplieron con el requisito legal, que es fundamental para habilitarse para los comicios generales.

El Órgano Electoral

El delegado del PDC ante el Tribunal Supremo Electoral, Luis Ayillón, informó que la circular que pasó el tribunal se refería a que debían hacer un corte de los estados financieros hasta el 27 de mayo e indicaron que era por el proceso electoral que ya está en pleno desarrollo.

Al respecto, el vocal Gonzales explica que deben ver los estados financieros (de las organizaciones políticas) para verificar con cuántos recursos cuentan y de dónde provienen las fuentes de financiamiento que están relacionadas con el proceso electoral y, una vez que concluya la etapa comicial, de la misma manera tienen que presentar un informe económico del estado de cuánto han gastado y en qué destinaron esos recursos. “Es un tema para que nosotros tengamos control sobre los fondos que manejan en campaña”, indicó.

En el caso del financiamiento estatal, el vocal dijo que como son recursos del Estado habrá doble control, porque los partidos deben presentar sus estados financieros y ellos cruzarán la información con los desembolsos que hagan en este tiempo.

Más adelante explicó que las organizaciones políticas que participarán en las elecciones debieron presentar un plan sobre el gasto de los recursos estatales y, en función de ese plan, administrarán el dinero.

Aunque Gonzales, admitió que los partidos exteriorizaron su disconformidad con el doble control porque se supone que todo el dinero del financiamiento será exclusivamente para la propaganda en los medios de comunicación y no para otros fines. Pero dijo que la norma debe cumplirse.