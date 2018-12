Fernando Cuéllar: “Tenemos gobernantes que se creen dueños del país”

¿Cómo evalúa el paro cívico?

La convicción del pueblo boliviano con relación a la lucha por sus derechos y sus libertades es muy loable. Lo que ha sucedido el día de hoy (por ayer) es un mensaje a las autoridades del Gobierno y a las del Tribunal Electoral, y les está diciendo que no queremos perder la democracia, que estamos prestos a luchar para vivir con libertades plenas y les exigimos que respeten la Constitución y el resultado del 21-F.

El pueblo boliviano cada día se está quedando con menos respeto a las autoridades porque ellos se han olvidado del pueblo, porque dos personas o 50 personas no están escuchando a su pueblo, que en 2016, en el referéndum, rechazó la posibilidad de cambiar la Constitución. Una sentencia constitucional no puede modificar ni cambiar la Constitución, por eso rechazamos la pretensión de esa sentencia, que quiere hacer ver la reelección indefinida como un derecho humano cuando es un derecho político.

¿Qué otras medidas vienen?

Tenemos una reunión mañana (hoy) en Cochabamba para analizar esta situación y por la noche se reunirá el directorio ampliado del Comité para analizar las medidas para continuar con la lucha. Tenemos que estar unidos en esta lucha para defender nuestro derechos y principios y, fundamentalmente, si es que queremos vivir en democracia o en una dictadura de Estado.

Se habla de resistencia civil, ¿qué plantea Santa Cruz?

La resistencia civil son distintas formas de manifestarse, habrá que ver cuál es la mejor y eso es lo que vamos a analizar. Tenemos que dejar claro, no estamos pidiendo que alguien deje de cumplir su mandato o no cumpla sus funciones; lo que estamos pidiendo es que cumplan la Constitución y la ley, lo que necesitamos es que ellos respeten la Constitución y en el momento en que ellos la respeten, este país no necesitará estar movilizado. Bolivia necesita gobernantes que sepan escuchar y entender el mensaje que les da su pueblo, y hoy tenemos gobernantes que le han dado la espalda al pueblo boliviano y creen que ellos son los dueños del país. Que el pueblo boliviano esté tranquilo, porque las medidas que asumiremos serán racionales, prudentes y bien pensadas, y no permitirán confrontación entre bolivianos.