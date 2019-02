Familiares de víctimas de explosión en Oruro denuncian abandono

A casi un año de las explosiones del 10 y 13 de febrero del 2018, miembros de la Asociación de Víctimas de las Explosiones, denuncian el abandono por parte de las autoridades departamentales y nacionales, por el cual convocaron a una marcha de protesta donde exigirán la atención medica comprometida por el gobierno, además del esclarecimiento de estos hechos que hasta la fecha han quedado impunes. La organización aglutina a 52 miembros victimas de las detonaciones que segaron la vida 12 de personas entre adultos y niños y dejo un saldo de 50 personas heridas.

La marcha fue denominada "Por la restitución de los derechos de las víctimas de febrero del 2018", y fue convocada para las 18:00 horas de este viernes 8 de febrero, de la que participarán todos los heridos y familiares de las víctimas de estos hechos que enlutaron a la comunidad orureña la gestión pasada.

Testimonios:



Cinthia Suarez, “con lagrimas en los ojos” yo estaba botada en la cama por mas de tres meses sin poder caminar, tengo esquirlas en todo el cuerpo, recién en diciembre me han operado para ponerme una prótesis en la cadera, gracias al apoyo de los residentes orureños en Toronto – Canadá, Entel y la lotería nacional. En el SEDES no quieren atendernos, nos tratan mal.

Sabina Mamani, a mi esposo le amputaron la pierna, hemos conseguido una prótesis por nuestro lado, mi hijito de tan solo 9 años también tiene una prótesis del ojito que ha perdido en la explosión, aun tiene dolores y necesita controles y cambio de la prótesis a medida que esta creciendo pero no quieren atendernos nos han dejado a nuestra suerte.



Franz Pérez, a mi me quería amputar la pierna en el hospital general, mi familia me tuvo que llevar a otra clínica donde me han operado y salvado la misma, ahora por eso me dicen que no cubrirán mis gastos. En la clínica ya me han cobrado a mi porque hasta ahora no pagan por los servicios.

EL DEBER, conoció que las farmacias que entregaron medicamentos para los distintos tratamientos, empezaron a llamar a los damnificados para hacer el cobro respectivo de los mismos ya que en el SEDES tampoco se responsabilizan.

En la explosión del sábado 10 de febrero fallecieron 8 personas, todos integrantes de una misma familia: Ana Fernández de Gutiérrez (71), Janeth Vicenta Gutiérrez (47) , Herberth Gutiérrez Fernández (38), Gabriel Fernández Gutiérrez (7), Emily Fernández Gutiérrez (2), Nicole Gutiérrez Guarachi (4), Giselle Katherine Balderrama Gutiérrez (24), Ariana Fátima Herrera Balderrama (3).

La detonación del martes 13 de febrero segó la vida de 4 personas: Sayde Feliza Choque de García (39), Jeison García Choque (de tan solo 1 año de edad é hijo de Sayde), Leandro García Gregorio (40 años, esposo de Sayde) y Alex Alejandro Huacaña Massi de 3 años de edad.