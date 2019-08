En lo que va del año, según la evaluación realizada por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) a partir de imágenes de satélite -Sentinel-2, MODIS y VIRSS- hasta el 24 de agosto de 2019, las cifras de áreas quemadas siguen en aumento en todo el país. A nivel nacional, se ha cuantificado una superficie de 1,8 millones de hectáreas quemadas en todo el país.

La mayor parte de esta superficie quemada se concentra en el departamento de Santa Cruz, con más de un millón de hectáreas quemadas (1.095.672 ha), equivalente al 61% del total, seguido del Beni, con 640 mil hectáreas.

En Santa Cruz, los municipios con mayor superficie quemada a la fecha son Charagua con 239.073 ha, San Matías con 200.395 has, San Ignacio de Velasco con 143.498 ha, San Rafael con 102.758 has, Puerto Suárez con 97.910 has, San José de Chiquitos con 95.711 ha, Roboré con 82.358 ha y Carmen Rivero Torrez con 67.204 ha.

Los incendios se han propagado también en áreas protegidas nacionales y subnacionales, como Otuquis (135.392 ha), San Matías (124.749 ha) y Tucabaca (25.780 ha). La mayor superficie quemada se ha detectado dentro del área protegida recientemente creada Ñembi Guasu (187.787 ha), en el municipio de Charagua.

A nivel nacional se observa una disminución general de los niveles de riesgo de incendios. Sin embargo, el pronóstico indica una probabilidad de incremento de los niveles de riesgo para los próximos días principalmente en la región de la Chiquitania, favorecidos por las condiciones meteorológicas.