Exvocal Sandoval revela que por estar al lado del 21- F dejó su cargo

La exvocal Dunia Sandoval reveló que su rechazo a la reelección del presidente Evo Morales y la realización de las primarias, pese a que en el proyecto original de la Ley de Organizaciones Políticas estaban previstas para el 2024, fueron las dos principales razones que la alejaron del cargo.

La exvocal Sandoval confesó que cuando hubo el revocatorio, en 2008, se enfrentó a quienes se oponían al presidente Evo Morales “porque él había ganado un referéndum con una cifra alta. Tal vez lo que digo no guste a muchos, pueden decepcionarse, no me interesa, pero el resultado no se transa”. De esta manera dio a entender en la entrevista que por el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría votó por el No a la reelección, se opuso a la candidatura del presidente Morales.

Además, dijo que en su análisis estaba el resultado de un referéndum constitucional que es vinculante, frente a un fallo del Tribunal Constitucional que se debía cumplir. “Opté por el voto disidente respecto a la habilitación presidencial. Para mí, la soberanía reside en el pueblo”.

Sandoval advirtió que en ningún momento el proyecto original de la ley de partidos estipulaba que las primarias debían realizarse el 19 de enero de 2019, sino de forma progresiva. “Solo los partidos preparados debían participar y los demás podían hacerlo de forma progresiva”.

Colegiado

El senador Ciro Zabala (MAS) señaló que no vale la pena comentar la decisión que tomó la exvocal, pero recordó que tenía derecho a oponerse a la reelección, pero que el TSE es un ente colegiado y se impuso otra tendencia; las pruebas confirman que la ley para las primarias fue clara en su contenido.

Sandoval renunció el 30 de enero al Tribunal Supremo Electoral porque estaba en desacuerdo con la “conducción con el que se direcciona la labor de ese Órgano del Estado”. En una carta enviada a la Asamblea Legislativa dijo que debido al cambio de enfoque en la dirección del Órgano Electoral se vio impedida de ejercer sus funciones.

Sandoval, junto al vocal Antonio Costas, objetaron la resolución de habilitación de Evo Morales y de Álvaro García Linera como candidatos del MAS para una nueva repostulación pese a los resultados del 21-F.