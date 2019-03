Exviceministro de coca es detenido manejando ebrio y agrede a policías

Ernesto Cordero, exviceministro de Coca, fue detenido anoche por conducir en estado de ebriedad y agredir a dos uniformados de la Policía Boliviana. El hecho se registró en la zona de Kalajahuira de La Paz.

"La Policía me estaba buscando porque yo soy neutral. La Policía va a buscar cualquier mentira, yo voy a buscar a mi abogado para que defienda mi caso. Si yo me declaro masista, ahora me dejan libre", dijo a gritos la exautoridad desde dependencias policiales.

Se trata del exsecretario ejecutivo de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de los Yungas (Adepcoca), que dimitió a su cargo en febrero de 2017, como forma de protesta a la aprobación de la Ley General de la Hoja de la hoja verde.

"Yo vengo de Coripata, traemos machete, picota y pala. La Policía puede hablar cualquier cosa, si yo declaro a favor del MAS, ellos me sueltan. Estoy amarrado", agregó el productor cocalero de los Yungas.

El informe del Organismo Operativo de Tránsito (OOT) detalla que el exdirigente y su acompañante agredieron a los uniformados, al grado de romperle la nariz a uno. También habrían estado a punto de atropellar a un menor en el sector.

Video de sus declaraciones:

