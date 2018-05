El expresidente Carlos Mesa evitó referirse en profundidad a la investigación que iniciaron en la Asamblea sobre el caso Lava Jato y remitió todos sus argumentos al memorial que presentó ayer su abogado, Carlos Alarcón ante este ente legislativo.

"He presentado un documento en el que establezco una denuncia en contra de las actitudes que me parecen injustas de la presidenta de la comisión, la diputada (Susana) Rivero, el texto está en mi blog y ha sido difundido en su integridad y no tengo nada más que añadir", dijo la exautoridad cuando fue abordado después de una conferencia que ofreció sobre el tema marítimo en la Universidad Católica, en la ciudad de La Paz.

En seis oportunidades y ante distintas preguntas, Mesa argumentó que todo lo que debía decir sobre este tema está en el contenido de su memorial.

Ayer en la tarde, el abogado Alarcón entregó dos memoriales a la Asamblea Legislativa, una dirigida a la "comisión especial mixta de investigación de sobornos mencionados en procesos judiciales internacionales caso Obedrecht (EEUU) y Lava Jato-Camargo Correa" y la otra a la comisión paralela de opositores.

Cuando le consultaron sobre la investigación que realiza la comisión respecto de los viajes que emprendió a Lima y Sao Paulo en su presidencia, Mesa reiteró que no podría realizar ninguna declaración que no fuera el contenido de su carta. "No tengo ningún otro comentario y decir que la denuncia que hice ante la comisión está en mi Blog y el texto que he presentado".

En la carta que el abogado Alarcón entregó a la Asamblea, Carlos Mesa declara ser el primer interesado en que esta comisión lleve adelante una investigación exhaustiva sobre los supuestos sobornos en los casos Odebrecht y Lava Jato-Camargo Correa y también expresa su disposición de responder a cualquier requerimiento sobre el objeto de la citada investigación, aunque no pide fecha y hora para esa comparecencia.

La presidenta de la Comisión, Susana Rivero dio a conocer ayer que el expresidente Carlos Mesa realizó 22 viajes entre 2003 y 2008 a dos destinos, Lima y Sao Paulo en el tiempo en el que se adjudicó la obra Roboré-El Carmen; aunque la carta de Mesa refiera que los tiempos que realiza la investigación internacional fija el periodo de pago de sobornos entre el 19 de septiembre de 2005 y el 20 de agosto de 2008, cuando él había dejado la presidencia.

La comisión paralela fue la primera en admitir la carta de Mesa y convocó para el próximo martes a la ex autoridad, así lo refirió el senador Arturo Murillo, en conferencia de prensa.