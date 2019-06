Un expolicía y un exmilitar piden ser tratados como el piloto de Evo

Un coronel de la Policía y un sargento de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que fueron obligados a pasar al retiro acusados de participar en actividades políticas, anunciaron que recurrirán a procesos judiciales para que revisen sus casos, después de conocer que el piloto del presidente Evo Morales, el capitán Héctor Goytia, figura como militante del MAS y sigue en funciones.

David Flores, el coronel que fue separado de la Policía en abril de este año acusado de haber participado en actos políticos en contra del Gobierno, se declaró víctima del masismo.

“Nunca he sido miembro ni pertenezco a ningún partido político, pero me acusaron de ocasionar daños al Estado (por aparecer en un spot en respaldo al 21-F); sin embargo, hay militantes del MAS que siguen siendo militares o policías y no les hacen nada, más bien son premiados por sus acciones”, afirmó el cnl. Flores, refiriéndose a su proceso.

El exoficial indicó que continúa peleando en los tribunales policiales en procura de revertir su situación, y aseguró que en otras circunstancias (otro Gobierno) su caso puede ser revisado sin mayor trámite. Está convencido de que con las actuales autoridades será imposible lograr una victoria legal, “pero no dejaré de luchar por eso”, afirmó Flores.

Otro que siente que fue discriminado es Elías Calderón, sargento de la FAB que en 2014 participó de las movilizaciones de los suboficiales y sargentos para exigir mejores condiciones, pero fueron dados de baja sin derecho a sueldos. Al igual que el coronel de la Policía, Calderón dijo que él fue la primera víctima política de Evo Morales.

El martes se conoció que el capitán Goytia, piloto militar que está destinado en el hangar presidencial y es piloto del presidente Morales, figura como militante del MAS y tiene incluso una certificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, no fue separado de su institución, pese a su registro como masista desde 2016.

El sargento Calderón recordó que él fue el primer caído político en este Gobierno y explicó que desde 2014 su salario fue intermitente y no recibe sueldo desde 2016. “Soy como el doctor Jhery Fernández, a él lo sentenciaron y luego le devolvieron todo cuando demostró su inocencia; a mí ni demostrando inocencia me pagan lo que me deben”, reclamó.