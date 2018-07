Expareja de jefe policial niega que haya sufrido agresión y se disculpa

En un video que se hizo viral, se observa al mayor de la Policía, Saúl Cabezas Pantoja, tapándole la boca a una mujer tumbada en el suelo, él sobre ella tratando de impedir con su mano derecha que diga su nombre. Al verse filmado se levanta y muestra su polera jaloneada, y niega que la haya golpeado.

Así se vio a la expareja en el video

“En ningún me agredió ni nada. Nunca levantó la mano cuando era mi pareja”, aseguró Katty, la exesposa del mayor, filmados la noche del pasado domingo afuera de un restaurante cruceño. “Pido disculpas”, dijo la mujer.

"Me dijo algo que me molestó y yo lo comencé a jalar de la polera. Lo fui a buscar porque también había bebido, él me tapaba la boca para que no haga más escándalo, lamentablemente fue así", dijo en contacto con ATB.

La mujer dio la cara ante los medios

En un contacto con la Red Uno, Cabezas dijo que estaba cenando con dos amigos y consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces llegó su expareja quien lo llamó a la puerta argumentando que quería hablar con él y lo sacó a empujones y jalándolo de su polera, hasta terminar los dos tumbados en el suelo.

El Comandante de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, dispuso una investigación de oficio para que se establezca responsabilidades.

Esto dijo el Comandante en contacto con ATB: