Expareja de Cabrera se reincorpora a la brigada

La expareja del diputado Henrry Cabrera, del MAS, -que lo denunció por maltratos físicos y sicológicos y que luego desistió del proceso que presentó ante la Unidad de Víctimas Especiales- reinició su trabajo el lunes en la parte administrativa de la Brigada Parlamentaria Cruceña, informó el presidente en ejercicio, Erick Morón (MNR).

La expareja de Cabrera es parte administrativa de la presidencia de la Brigada cruceña desde hace un año y medio, y este lunes volvió al trabajo luego del permiso otorgado por el propio diputado del MAS cuando estaba en funciones.

“Nosotros estamos asumiendo estos 30 días, pero no tenemos la posibilidad ni de rescindir contratos ni de contratar nuevas personas, porque nuestro presupuesto está hasta diciembre, y es muy difícil hacer un cambio en este tiempo”, explicó Morón, que asumió el cargo ante la licencia solicitada por Cabrera para responder a la denuncia en su contra. Este último puede requerir la ampliación de ese permiso.

Morón indicó que este caso también ingresó a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y se aguarda la investigación interna, al margen de la que se está ventilando en la vía penal.

Piden que avance el proceso

Ayer por la mañana la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Mariela Paniagua, entregó una carta a la Fiscalía de Distrito en la que solicitó continuidad de la investigación penal interpuesta por Karen D. en contra del diputado masista.

“Exigimos que este hecho de violencia que cometió el diputado (Cabrera) no quede impune. No puede ser que a una semana de haber sido secuestrados los celulares no han sido sometidos a una pericia; el fiscal no debe ser cómplice, debe seguir de oficio. Pedimos que no haya impunidad, que no haya privilegiados y deje de haber retardación de justicia en casos de violencia contra la mujer”, expresó Paniagua, tras dejar la carta dirigida a Mirael Salguero Palma, fiscal departamental.

El diputado Cabrera hace una semana fue convocado a declarar por esta denuncia, pero se acogió a su derecho al silencio.