Exministro de Mesa se presentó a declarar por el caso Quiborax

El exministro de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza, se presentó este lunes en la Fiscalía General para declarar dentro de la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado por el caso Quiborax, y sostuvo que prefirió no declarar debido a que su descargo será presentado por escrito.

Pedraza ingresó a las 8:30 y luego de menos de una hora abandonó la Fiscalía alegando que no participó en ninguno de los hechos de los que le acusa la Procuraduría porque en ese entonces no era todavía Ministro de Estado.

"Hay un error importante que cometen al denunciar a una persona que no cumplía funciones en ese momento, yo asumí recién desde junio de 2004", sostuvo Pedraza, por lo que no correspondería ningún proceso en su contra.

También puede leer:

Ariel Coronado, abogado de Pedraza anunció que pedirán que la fiscalía rechace la investigación en su contra.

A la fecha declararon el ex presidente Mesa, la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi, el ex procurador Hugo Montero, el ex ministro de la Presidencia de Eduardo Rodríguez veltzé, Iván Avilés y hoy el ex ministro Pedrazas.

Se desconoce a quiénes más convocó la Fiscalía que tiene plazo hasta el 10 de julio para pronunciarse con una acusación de pedido de juicio de responsabilidades contra Mesa o de lo contrario rechazar la proposición acusatoria de la Procuraduría.