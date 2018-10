Exmagistrado dice que Evo lo invitó y que ahora acompaña 'el proceso'

Asegura estar "tranquilo". Macario Lahor Cortez accede a hablar con EL DEBER y comenta los entretelones de su designación como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Fue uno de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que firmó la sentencia que avala la nueva repostulación de Evo Morales.

Justamente admite que el primer mandatario lo invitó, junto con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para que asuma ese nuevo cargo. "Todos tenemos derecho a trabajar, no es cierto (que me estén pagando un favor). Yo he trabajado siempre en el ámbito agrario y también en el área constitucional", manifiesta en contacto telefónico.

Ahora dice que acompañará la "revolución" impulsada por el MAS. "Todos los bolivianos estamos comprometidos con el país, acompañando (el proceso de cambio) con la designación como alta autoridad de una institución", defiende.

Antes de ser posesionado dijo que estaba ejerciendo la profesión libre, siempre ligado al ámbito agrario. "Cada quien tiene oportunidades de trabajar, las personas hablan y yo no entiendo por qué, cada uno tiene derecho a a trabajar. No porque hayamos desempeñado funciones como autoridades electas no tenemos ahora derecho a trabajar", enfatiza.

Consultado sobre la polémica decisión que ahora permite a Morales ser nuevamente candidato para las elecciones, Lahor Cortez señala que "la sentencia fue dictada correctamente, aplicando normas nacionales e internacionales, es decir, es una sentencia acorde a la norma suprema".

Se trata del tercer exmagistrado del TCP que asume funciones dentro del Gobierno tras concluir su mandato y haber firmado la sentencia de la repostulación. Rudy Flores trabaja para Cancillería y Neldy Andrade fue contratada en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia.