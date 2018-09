Exjueza dijo a sicóloga que la entrevistó que Fernández es inocente

La exjueza Patricia Pacajes ratificó que Jhiery Fernández es inocente. Así lo dijo en una entrevista sicológica que le hizo la profesional Irina Justiniano, a la que accedió este medio.

Ya no repitió que fue dopada, como aseguró el sábado cuando fue a denunciar a su expareja Romel Cardozo, todo lo contrario, la jurista señaló: “En las mismas audiencias era agredida sicológicamente y amenazada, y ahora aún más, porque me hacen ver mal con todos, cuando los culpables para que un inocente esté en la cárcel son otros”.

La versión, que vuelve a poner en relieve en ese estudio médico, fue que ella lo condenó porque alguien la presionó para hacerlo.

Así se lee en el estudio que le hicieron en el hospital siquiátrico de la Caja Nacional de Salud (CNS). Dijo también que recibió ataques de su “expareja” y amenazas de otras personas que se identificaban como allegadas a poderosos, que le decían a través de las redes sociales que irá a la cárcel y que ahí adentro iba a ser aislada y ejecutada.

Tras la conversación, la especialista la diagnosticó con una depresión grave y un trastorno por estrés postraumático crónico que le provocó una “conjunción de síntomas ansiosos”. Por ello recomendó que reciba atención siquiátrica “e internación a la brevedad posible, ya que presenta una crisis en la cual intentó suicidarse debido a adversidades sicosociales actuales”.

En la entrevista, también se refirió a la persona que filtró el audio en el que confiesa que condenó a 20 años de prisión a Jhiery Fernández, pese a que sabía que el galeno era inocente.

“Mi expareja Romel (Cardozo)me está atacando por internet, me denigra por los medios de comunicación. Fue él quien me graba ese audio del bebé Alexander, amenaza con que debemos estar en la cárcel”, se lee. EL DEBER intentó comunicarse con Cardozo, pero no contestó las llamadas.

Pacajes confesó que también recibió presión de los medios y relató que le llegan mensajes y memes “indicando que mi celda está lista y que ahí adentro voy a ser aislada y ejecutada. Es decir que me van a matar una vez que entre”. Luego dijo que quiso matarse porque no aguanta más, que pensaba hacerlo con raticida a solas en su casa, pero que su hermana la sorprendió escribiendo su carta póstuma. “Es demasiada la presión”, manifestó.

Los médicos señalaron que aún no se puede determinar cuánto tiempo permanecerá en ese hospital siquiátrico.