El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que conoció a Gonzalo Medina (investigado por narcotráfico) en la Felcc y reiteró que su cartera no designó al excoronel para que dirigiera la Felcc en Santa Cruz y que se tendría que preguntar sobre su designación a la persona que lo nombró. "Entiendo que fue nombrado en 2016, si no me falla la memoria estaba de comandante, probablemente, Sabino Guzmán”, dijo.

Luego de esta declaración pública, el excomandante de la Policía cruceña, Sabino Guzmán, utilizó su cuenta de Facebook para referirse al tema y negar que él hubiera sido quien tomó juramento y colocó en el cargo a Medina.

Incluso acompañó sus palabras con algunas publicaciones de medios en el que hace referencia a fechas en las que se habría dado la designación.

"En fecha 19 de septiembre de 2016 concluyó mi ciclo (como) comandante departamental y fui relevado por el coronel Juan Carlos Dalence esa misma fecha", apuntó.

Luego destaca que fue el 28 de septiembre del mismo año que el excoronel Medina fue posesionado como director de la Felcc.

"Como verán mi persona no tiene nada que ver con la designación del coronel Medina, ya que no estaba como comandante en esa fecha. Lamento mucho el momento que está pasando mi institución policial a la cual respeto mucho y me formó como persona de bien", dice en una parte del texto que publicó en las redes sociales.

La red Unitel tomó contacto telefónicamente con él este viernes y nuevamente volvió a reiterar que no tiene "nada que ver con esa vaina" y que él es un profesional que sirvió con integridad a la Policía Boliviana.

Actualmente, Gonzalo Medina es investigado por nexos con Pedro Montenegro, un hombre buscado por narcotráfico por la justicia de Bolivia y Brasil.

Junto a Medina también se destituyó y, posteriormente, se encarceló de manera preventiva a al excapitán Fernando Moreira, que ocupaba un cargo en la Felcc.

También puedes leer: