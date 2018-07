Al final de la semana el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, pidió al Gobierno respetar el voto que dijo NO a un cambio de la Constitución y ante esa declaración, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, sugirió al religioso dejar su sotana y ponerse el "traje político" para discutir sobre este tema.

Esta declaración provocó una respuesta en el clérigo que le preguntó al ministro que si pedir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, denunciar las violaciones a la misma y exigir se respete la decisión del pueblo soberano expresado el 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a la repostulación de presidente Evo Morales es hacer política, publica Erbol.

"Pedir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y denunciar las violaciones a la Carta Magna y exigir se respete la decisión del pueblo soberano ¿es hacer política?. Implorar que las efemérides del 6 de agosto transcurran en tranquilidad, respeto y tolerancia para evitar toda violencia y enfrentamiento entre hermanos... ¿es hacer política?" , preguntó el Obispo.

Defensor se pronució

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, afirmó que la Iglesia Católica no debería asumir una postura sobre el referendo del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia, porque según él, "no es lo más apropiado".



"En un ámbito más concreto, no correspondería a la Iglesia Católica tomar una posición política en temas como este (...) desde el rol de la Iglesia no sería lo más apropiado (...) porque es incurrir en una situación del voto ciudadano y la Iglesia no tiene abierta una posición política, en ese sentido, lo más apropiado es llamar al entendimiento y no asumir o tomar una posición", dijo el Defensor, en entrevista con el programa televisivo "TAM".



En el referendo del 21 de febrero, la mayoría de los bolivianos se opuso a la modificación de la Constitución para posibilitar una nueva postulación de Morales a la presidencia, sin embargo, el oficialismo decidió no respetar ese resultado y presentó un recurso judicial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que finalmente, mediante una polémica resolución, habilitó al Jefe de Estado para las próximas elecciones/ANF.

