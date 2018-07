Exigen a Mesa explicar por qué echó a Quiborax sin cumplir la ley

El subprocurador del Estado, Javier Moncada, aseguró el domingo que el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) es responsable por acción y omisión en el caso Quiborax, y lo acusó de politizar y mediatizar el asunto, que es jurídico, y no dar explicaciones. Al respecto, según sus colaboradores, el expresidente y vocero marítimo prefirió no hacer comentarios.

Moncada explicó que el exmandatario promulgó la Ley 2564 en 2003, que establecía la realización de auditorías para sustentar la “anulación” de las concesiones de la empresa extranjera; sin embargo, tales auditorías no se efectuaron y, según la crítica del Gobierno, Mesa no explicó la razón.

“Entonces el expresidente Carlos Mesa es doblemente responsable por acción por emitir un decreto supremo contrario a las leyes vigentes y por omisión porque no cumple las leyes que él mismo promulga”, indicó Moncada ayer, en entrevista con los medios gubernamentales, según citó ABI.

En junio, Bolivia pagó $us 42,6 millones a la empresa Quiborax, tras un fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que tomó en cuenta la decisión de Mesa quien dispuso revocar sus concesiones en el salar de Uyuni (Potosí)./ ABI