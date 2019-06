Exfiscal, aspirante al TSJ y alta funcionaria, así es el perfil de una integrante del clan narco en Beni

Mayerling Castedo Molina, detenida e investigada por su participación en un clan familiar que se dedica al narcotráfico, intentó en 2017 llegar a lo más alto de la justicia boliviana al postularse a magistrada al Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Beni. Con ello quería coronar una larga carrera como abogada que además le había llevado a tener altos puestos en varias instituciones.

Según señala un perfil publicado por el diario beniano La Palabra del Beni en mayo de 2018, Castedo Molina tiene una experiencia de 20 años en el área del derecho, trabajó como asesora de varios municipios de Beni, ocupó las mismas funciones de asesoría en la Asamblea Legislativa Departamental y luego asumió el cargo de Secretaria Departamental de Desarrollo Humano de la Gobernación de Beni, en el que se mantuvo hasta 2018.

También trabajó en el Ministerio Público, llegando a ser fiscal de Materia en el departamento de Beni. El diputado Wilson Santa María (UD) denunció en 2017 que desde este puesto impulsó el juicio en contra del exgobernador opositor Ernesto Suárez, proceso por el cuál sería suspendido y luego destituido del cargo en 2011.

Como postulante al TSJ, Castedo Molina fue observada al aparecer fotos en las que se la veía participando activamente de actos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y vestida con camisetas del partido oficialista. Finalmente, su nombre no llegó a la lista final de candidatos aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que pasaron a votación popular en diciembre de 2017.

En un video publicado en Facebook, a finales de mayo, Castedo Molina presentó sus descargos: “No van a encontrar nada contra Mayerling, nunca me han investigado, no quiero ser candidata, no tengo llegada a una autoridad nacional”, señaló.

