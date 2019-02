Exfiscal Ramiro Guerrero es designado cónsul en Chile

Tres meses después de dejar la Fiscalía General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda fue designado cónsul general de Bolivia en Chile. Reemplazará en el cargo a María Magdalena Cajías, que estaba al frente del consulado desde marzo de 2014.

Ayer, EL DEBER intentó todo contacto con el ex fiscal general, pero no respondió las llamadas, pese a la insistencia. Sus allegados indicaron que no responderá ninguna consulta, aunque confirmaron la designación, pero desconocen cuándo se trasladará a Santiago para asumir las funciones diplomáticas.

En el MAS se apresuraron a defender la designación. El diputado Franklin Flores dijo que como todo profesional puede optar a un cargo público y si el Gobierno está conforme con su trabajo, está en su derecho de invitarlo. “Las labores de los profesionales no se circunscriben a las funciones que desempeñaron, si trabajaron bien y pueden aportar al Estado, están en todo su derecho, son profesionales”, reiteró.

En su declaración jurada que figura en el portal de la Contraloría, Ramiro Guerrero continúa figurando como parte del Ministerio Público, con un patrimonio de Bs1.703.409. El también exconstituyente por el MAS asumió en la Fiscalía General en octubre de 2012.

Los opositores cuestionaron la nueva designación del Gobierno y aseguran que es una forma de premiarlo por los casos en que favoreció al Ejecutivo y la manera cómo condujo cada uno de los casos. El diputado Amílcar Barral (UD) afirmó que era de esperar este nombramiento y recordó que todas las exautoridades, incluyendo a los ex jefes militares, recibieron como recompensa una delegación diplomática. “Antes del gobierno del MAS, los partidos llamaban el ‘exilio dorado’ a las designaciones en consulados y embajadas, ahora está ocurriendo lo mismo”.

Casos irresueltos

Los opositores enumeraron al menos 15 casos que fueron postergados de acuerdo con la conveniencia del Gobierno y dijeron que los casos fueron manejados a discreción desde la Fiscalía General en Sucre.

Desde el denominado caso del Fondo Indígena, que estalló en 2014, hasta el último conflicto en La Asunta, en Yungas de La Paz, fueron censurados por los opositores.

El caso LaMia, que ocurrió en 2016 y que involucró a tres países; la crisis del agua en La Paz, que involucró a una exministra, finalmente no prosperó; el atraco a un camión blindado de la empresa Brinks, en 2017 en Santa Cruz, y que provocó burlas de la ciudadanía por cómo se perdió el dinero. Otro atraco, a la empresa Eurochronos; los taladros de YPFB, que llevó a la destitución del presidente de la estatal petrolera; el caso de Gabriela Zapata, que involucra a la expareja del presidente Evo Morales, entre otros.

EXMINISTROS EMPIEZAN A TOMAR RESPONSABILIDADES QUE ADELANTÓ EVO EN LA POSESIÓN DEL GABINETE

Dos exministros que fueron removidos de sus cargos el 23 de enero ya fueron posesionados en otros cargos y asumieron las otras responsabilidades que había adelantado el presidente Evo Morales el día de la posesión del nuevo gabinete.

Milton Claros, exministro de Obras Públicas, fue posesionado como gerente general de los Servicios de Aeropuertos Bolivia S.A. (Sabsa), después de haberse desempeñado como ministro desde 2015 hasta el 23 de enero.

También se conoció de la designación del exministro de Salud Rodolfo Rocabado como gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS). La resolución suprema 24786 señala que la CNS está bajo tuición del Ministerio de Salud y que el gerente de esa casa es designado por el presidente del Estado.

Ayer, también procedieron al cambio del viceministro de Interculturalidad, que estaba a cargo del exejecutivo de la Csutcb Feliciano Vegamonte, y ahora estará en manos del dirigente del MAS Rodolfo Machaca, que también formó parte de la confederación de campesinos.

Para la siguiente semana se tiene prevista la renovación de varios viceministros y las fuentes afirman que las resoluciones de designación están “para la firma”.