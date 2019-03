El exdefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, expuso la vida íntima que llevó con su esposa Kary Arias puntualizando infidelidades mutuas, intimidades, celos, acusaciones y problemas económicos, luego de concluir su declaración informativa en el Ministerio Público.

Tezanos Pinto fue denunciado por su esposa por el delito de violencia familiar; ella dijo que fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Por este caso, el exdefensor se presentó el miércoles en la Fiscalía para declarar. Las declaraciones iniciaron a las 8:30 y concluyeron a las 14:00.

A la conclusión del actuado judicial, Tezanos Pinto dijo que la denuncia es inconsistente y contradictoria, por lo que debería rechazarse, y para justificar esa afirmación empezó a relatar la vida íntima que sostuvo con Arias.

Mencionó que Arias no tiene sensatez para reconocer errores y solo buscaba chantajearlo y extorsionarlo para seguir con una relación que ya era insostenible, porque había infidelidades de ambas partes.

"Yo estuve con una mujer cuando nos separamos (con Kary), dije que nos habíamos fallado, yo sí reconocí mi parte. Pero la grabación que se tiene, que va a ser corroborada por una testigo que era amiga de ella, ahí esta que ella también estuvo con otra persona y que ella pidió la primera separación para recuperar un dinero que era de su anterior relación en la que estuvo cinco años con una persona de mucho dinero", contó.

Dijo que Arias le celaba por todo, incluso cuando le llegaban mensajes de trabajo de la Defensoría, a través del chat, no le dejaba ni ponerse gotas en los ojos, y así la relación ya no era sostenible.

El exdefensor relató que también es falso que su esposa haya sido víctima de violencia económica, al contrario, a él le sonsacaba dinero, y prueba de ello es que desde marzo de 2018 a enero de 2019 le hizo 37 transferencias de sumas elevadas.

Apuntó que su esposa pretendía obligarlo a seguir con la relación usando un certificado médico forense, pretendiendo involucrarlo en supuestos hechos de violencia.

Dijo que Arias no tiene ingenio para inventar una denuncia, porque el certificado médico forense establece que no hubo agresión en la relación que sostuvieron.

"La única cuestión que ha presentado la denunciante es referencia de empujón, y con ese documento que dice referencia de empujón indica que ese día también habría tenido una agresión sexual. O sea, no tiene ni siquiera criterio para inventar una denuncia temeraria como lo ha hecho, no ha habido ni ingenio para forzar una situación", indicó.

También contó que su esposa se fue a la Fiscalía "glamurosa" como una celebridad, una artista, cuando fue a presentar la denuncia en su contra, sin ver que él atravesaba un momento postraumático por la ventilación de este caso.

Manifestó que Arias no tiene una conducta de una supuesta víctima de agresiones sexuales, sino todo lo contrario, muestra una "actitud perversa".

"En carnavales publica (en Facebook) una fotografía de su trasero con ropa que la expone, eso no es conducta de una persona que es víctima de agresiones sexuales; es todo lo contrario, hay un fenómeno bien perverso de desplazamiento", detalló.

El exdefensor señaló que él es la víctima y el afectado en esta relación y no su esposa, espera que el Ministerio Público rechace la denuncia porque no tendría sustento.

Respecto a este caso, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, señaló que "si el fiscal tiene los indicios suficientes (...) puede detenerlo y remitirlo acá, y si ve que todavía no existen suficientes elementos de prueba para poder detenerlo o imputarlo, puede dejarlo en libertad, eso no significa que se deje de investigar". El caso sigue en investigación.



La palabra de Arias



Kary Arias se refirió a su esposo en su cuenta de Facebook y comenzó haciendo una pregunta: "¿Donde venden bozal o brebaje de hombría?, pues considera que "bastante comprensible que hayan payasos como este 'caballero'" y que también haya funcionarios que "atacan -para defender a su JEFAZO- a una indefensa mujer, que aparte de no contar con recursos y no haber gozado de las pensiones que la ley otorga, debe resistir la intención de estos inescrupulosos de dañar lo que nunca debe tocarse de una persona, su dignidad.

Arias considera que "una vez más asistimos a un circo romano dende la cultura patriarcal y la lentitud de las leyes defienden al agresor y no a la victima. Con entusiastas bufones de corte que siguen haciendo favores al rey del poder. Una mujer no solo es violentada con un puño una palabra y la complicidad del sistema quieren doblegarla convirtiendo a la victima en victimaria eso en la jerga de la gente de buena educación se resume en una palabra: cobardía".

